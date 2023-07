Le jeu Le premier qui chante, se décline, pour ces vacances estivales, en un Spécial tubes de l’été, paru aux éditions 404. Un coffret simple et pratique à emporter partout avec soi, paru en juin 2023, qui propose de réviser les chansons phares de l’été et d’être le premier à chanter…

La petite boîte pratique et colorée, s’ouvre comme un coffret. Elle renferme 130 cartes, dont trois avec les règles du jeu, un exemple et la maison d’éditions. Le jeu se joue entre 2 et un nombre illimité de joueurs. Les parties qui durent environ 15 minutes. Les joueurs peuvent être de tous âges ! Le jeu se joue en individuel ou en équipe, selon le nombre de joueurs. Le but du jeu est simple, il faut remporter le plus de cartes possible, pour remporter la partie. Pour cela, il faut mélanger les cartes et poser le paquet au milieu de la table. A tour de rôle les joueurs piochent une carte et la retournent. Le premier joueur qui chante la consigne affichée remporte la carte !

Le jeu est simple et plaisant, apportant une belle ambiance aux parties et aux soirées, entre amis ou en famille. Les cartes exemple permettent rapidement et simplement mieux comprendre la marche à suivre. La partie est lancée et les casseroles ont même le droit de chanter, car il faut remporter un maximum de cartes. A la fin de la partie, les cartes sont comptabilisées, pour vérifier qui l’emporte ! Les consignes restent clairement affichées, pour trouver des chansons de certains chanteurs ou chanteuses, de chansons avec certains mots… Le jeu d’ambiance est assez simple et plutôt bien construit, jouant ici avec les tubes de l’été, idéale pour les vacances estivales et passer de bons moments.

Le premier qui chante – Spécial tubes de l’été est un petit coffret, des éditions 404, parfait pour les vacances estivales. Une petite boîte colorée et pratique à emporter partout, afin de s’amuser en famille ou entre amis, mettre l’ambiance en retrouvant des chansons d’été !

