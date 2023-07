Le show grandiose de The Weeknd au Stade Allianz Riviera de Nice

Décidément, la musique et les concerts auront été au cœur de la ville de Nice cette semaine. Après le Nice Jazz Festival, place au show grandiose de The Weeknd au Stade Allianz Riviera. A peine mises en vente, les places pour les deux dates niçoises étaient parties en quelques jours. C’est dire à quel point le concert de The Weeknd était attendu! Pour avoir assisté à la première date, samedi soir, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a offert au public un show millimétré de deux heures, digne des plus grands avec des danseuses, un décor grandiose renforcé par des jeux de lumières impressionnant.

Les premières parties, assurées d’abord par Mike Dean puis par Kaytranada ont progressivement fait monter l’ambiance. Mais tout le monde attendait The Weeknd prévu à 20h50. Plus de tente mille personnes avaient fait le déplacement, des azuréens, des touristes mais aussi des spectateurs venus de loin, même de l’étranger, exprès pour assister à l’événement. Dans la foule, le public est essentiellement jeune et féminin.

Le concert de The Weeknd n’a pas encore commencé mais le décor est déjà là, impressionnant. Une immense structure métallique représentant des gratte-ciels semblables à ceux qu’on peut voir à Manhattan. A leurs pieds, un ponton traversant le stade.

Il est environ 21h45 quand un immense ballon en forme de pleine lune ou de planète prend forme. Le public est en effervescence car il devine que le show ne va pas tarder à commencer. En effet, cinq minutes plus tard, une trentaine de danseuses toutes de blanc vêtues font leur entrée sur le ponton, en file indienne, suivant une choregraphie digne d’un rituel.

Puis The Weeknd surgit, en blanc et le visage caché derrière un masque qu’il retirera plus tard. La foule exulte. Pendant deux heures, il enchaîne une trentaine de titres ( “Blinding lights”, “Sacrifice”, “Starbiy”, “Take my breath”, “Save your tears” ou encore “I feel it comming”), repris en chœur par la foule. Le son est extrêmement fort et les spectateurs crient tellement que, parfois, on en vient à jalouser ceux qui ont eu la bonne idée de se munir de bouchons d’oreilles. Mais qu’importe, le show est grandiose : The Weeknd va et vient sur le ponton, chante au milieu, où est disposée une statue féminine géante. Le décor change de couleur, semble s’embraser, les effets de lumière se succèdent et les bracelets qui ont été distribués aux spectateurs en entrant dans le stade scintillent.

Il en sera ainsi pendant deux heures. Le show est époustouflant, démesuré et il restera dans les annales du stade Allianz.

Après Nice, la tournée “After Hours til Dawn” fera étape au Stade de France le 30 juillet.