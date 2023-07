The beginning after the end – Tome 1

The beginning after the end est un nouvel isekai, de la collection KBooks, des éditions Delcourt, paru en juillet 2023. Un isekai de Turtleme et Fuyuki23, au succès international et déjà culte, qui présente une aventure fantastique plutôt bien menée et rythmée.

Certaines personnes parlent de « lumière au bout du tunnel », mais il n’a jamais cru à ce phénomène. A ces incidents rarissimes où des gens, après avoir frôlé la mort, s’exclament « j’ai vu la lumière… »… Lui, il a le visage couvert de sueur froide. Il semble être dans ce fameux tunnel… Mais il se demande comment il est mort, car la dernière chose dont il se souvient, c’est d’avoir été seul dans sa chambre, en train d’observer la ville d’en haut. Après cela, son corps lui a paru lourd, alors il s’est couché sur son lit. Il se demande donc s’il a été empoisonné, assassiné, car après tout, ceux qui voulaient sa mort ne manquaient pas ! Il était roi. Même s’il aimerait savoir ce qui lui est arrivé, maintenant, il ne peut rien y faire. Il n’a d’autre choix que d’accepter mon sort.

Le récit est surprenant, présentant un roi craint qui se réveille, après sa mort, dans le corps d’un nouveau-né. Une nouvelle chance, une nouvelle vie, où ce petit être va tenter de corriger ses erreurs du passé, et de se lier à sa famille et à créer de belles amitiés. Il est maintenant le fils d’un couple d’aventuriers, qui pratique la magie, et va vivre le début d’une grande aventure entre magie, danger, émotions fortes et rebondissements. Le récit fantastique se trouve bien découpé et mené, offrant son lot de surprises, d’humour, d’émotions et d’action. Le personnage principal, qui est un ancien roi et un enfant maintenant reste assez attachant et plaisant à suivre. Le dessin est tout aussi travaillé, avec un trait fluide et fin. L’univers reste assez tendre et les scènes d’action très bien découpées.

The beginning after the end est un isekai, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Delcourt, dans la collection KBooks. Une aventure fantastique surprenante, bien rythmée, entre action, rédemption, nouvelle vie, magie, émotion, amitié, famille…

