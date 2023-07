Ma valisette – Mes petites activités est une collection des éditions Usborne, qui se complète avec le titre Les dinosaures. Une valisette, parue en juin 2023, qui contient trois cahiers souples d’activités, qui plaira aux tous les petits fans de dinosaures.

La petite valise se compose de trois livres souples, proposant des activités autour du thème des dinosaures. Elle est facile à transporter, avec l’aide d’une simple, mais efficace petite poignée en corde. A l’intérieur de la valise, il y a un petit cherche et trouve, dans lequel les enfants vont devoir bien observer pour retrouver différents éléments, animaux et dinosaures ! Le deuxième cahier souple est un livre de coloriages qui présente quelques adorables dinosaures à mettre en couleurs. Enfin, le troisième livre souple propose aux enfants de remonter le temps et de compléter des scènes avec des autocollants de dinosaures carnivores et herbivores.

La valisette est très pratique. Elle se compose de trois petits cahiers souples, trois livres d’activités, pour s’amuser avec les dinosaures ! Un cherche et trouve invite les jeunes lecteurs à observer, compter et comparer des animaux et éléments, pour retrouver ce qui est demandé. Une activité qui plaît toujours, permet de se poser, et d’offrir un beau moment de calme. Le deuxième cahier invite à exprimer sa créativité, en coloriant de fabuleux animaux préhistoriques. Le graphisme reste simple, les animaux sont présentés, comme dans un imagier et l’univers rond et agréable. Enfin, le troisième cahier propose de compléter des scènes à l’aide d’autocollants, pour remonter le temps et découvrir l’époque préhistorique. Les trois cahiers se complètent, proposant des activités variées et adaptées aux enfants. Ils vont s’amuser, découvrir, s’épanouir, avec un univers fabuleux et fascinant, celui des dinosaures !

Ma valisette – Mes petites activités – Les dinosaures est un coffret pratique et complet, des éditions Usborne. Une petite valise facile à emmener en week-end, soirée ou vacances. Elle saura amuser et occuper les enfants, avec plusieurs activités adaptées, plaisantes et incontournables.

