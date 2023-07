Nailmatic – Découvrez les coffrets Duo Tattoopen pour les kids

Depuis que j’ai découvert la marque Nailmatic, je ne loupe plus aucune de leurs actualités. Récemment, j’ai découvert qu’elle proposait des coffrets d’artistes Duo Tattoopen qui vont avoir un succès fou auprès des enfants. Au programme, des tatouages funs et colorés sur la peau durant tout l’été !

Nailmatic – Des vernis cleans et plus encore !

Nailmatic fait partie des marques qui proposent des vernis aux compositions cleans et vegan fabriqués en France. N’hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne, le choix est varié et les couleurs hyper tendances. Cela vous permettra aussi de découvrir l’univers fun et coloré de la marque qui donne clairement envie de tout acheter ! Et ce qui est encore plus sympa, c’est qu’elle n’a pas oublié de penser aux enfants avec une sélection de produits canons : des vernis à l’eau, des tattoos éphémères effaçables à l’eau, des fabriques de boules de bain et de savons en mode DIY.

De belles idées de cadeau à faire aux kids, ils vont adorer !

Les coffrets Duo Tattoopen Nailmatic

Nailmatic ne manque pas d’imagination lorsqu’il s’agit de surprendre nos kids. D’ailleurs, la marque a récemment sorti des coffrets Duo Tattoopen en édition limitée. Quatre packs, imaginés et créés en collaboration avec des artistes Street Art au talent fou. Et parmi ceux que j’ai eus entre les mains, il y a les modèles « New York » et « Paris » par Jo Little.

Créer des dessins rigolos sur la peau !

Les coffrets Duo Tattoopen Nailmatic sont tous composés de la même façon. Ils contiennent le matériel nécessaire pour créer de superbes tatouages temporaires sur les enfants à partir de l’âge de 3 ans. À l’intérieur, 2 feutres Tattoopen de couleurs différentes selon le coffret. Sept pochoirs créés par l’artiste en question sont également glissés. Et ils ont été spécialement pensés pour être dans la thématique du pays représenté.

Voyage, Voyage…

Les coffrets Duo Tattoopen Nailmatic font partie de ces petits cadeaux à glisser dans la valise de nos kids. Ils seront heureux de décorer leur corps de superbes tatouages, soit leur donner l’occasion de voyager. Ils sont faciles à prendre en main, les feutres sont de taille idéale pour qu’ils puissent réaliser eux-mêmes les tattoos. De plus, j’avais envie de saluer l’engagement de Nailmatic auprès de l’environnement. Les pochoirs sont fabriqués à partir d’au moins 30 % de plastique recyclé et également recyclable. C’est également le cas de la boîte en carton ainsi que les feutres.

Et pour les enfants qui aiment les animaux, deux autres coffrets en édition limitée sont également proposés : « Le lapin » et « Le chat » créés par une artiste de rue française nommée « L’Ami Imaginaire ». Allez les découvrir, ils sont adorables !

Les coffrets Duo Tattopen Nailmatic sont actuellement disponibles sur le site officiel. N’hésitez pas vous y rendre si vous souhaitez les acheter car ils sont édition limitée.