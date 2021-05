Le spectateur, une bande dessinée de Théo Grosjean

Le spectateur est une bande dessinée de Théo Grosjean, parue aux éditions Soleil, dans la collection Noctambule, en avril 2021. Un ouvrage qui oscille entre humour et cynisme, proposant une réflexion autour des thèmes tels que la différence, la mort ou encore les invraisemblances de la société.

Un enfant vient de naître. Il voit la sage-femme, elle prend l’enfant dans ses bras. Au loin, il voit sa mère. Puis, il retrouve sa mère. Elle s’inquiète, elle se demande si cela est normal qu’il soit si silencieux. Elle pense qu’il devrait plutôt cirer. Le médecin lui affirme que c’est la première fois de sa carrière qu’il est devant une telle situation et qu’il est un peu interloqué. La maman tente de sourire à son bébé, elle le trouve mignon, mais il la met un peu mal à l’aise. Quelque temps plus tard, à la maison, les deux parents s’inquiètent. La mère demande au père de se taire car sinon, il va finir par réveiller le petit. Le père semble s’en fiche un peu, puisque de toute façon, le bébé ne pleurera pas. L’enfant finit par se réveiller le père tente une grimace pour tenter de faire réagir son petit. Mais rien n’y fait, il décide donc, dépité, de l’emmener au toubib…

Divisé en chapitres, le récit présente différentes périodes de la vie de Samuel, qui naît muet, et présente son quotidien à travers son regard. Un héros qui semble spectateur de sa vie et de la vie des autres, qui se déroulent autour de lui. Il y a un sentiment étrange dans cette histoire curieuse, avec cet homme qui ne semble pas décider, qui subit, constate, sans vraiment réussir à interagir. La bande dessinée oscille ainsi entre humour et cynisme, proposant une réflexion autour des thèmes de la différence, lorsque l’enfant tente de trouver sa place, la mort, qui rôde beaucoup autour de ce personnage et les invraisemblances de la société, à travers les amitiés, les rencontres plus ou moins heureuses, les relations… L’atmosphère est parfois oppressante, le récit curieux, étrange et pourtant captivant, pour connaître le devenir de cet homme confronté à des évènements tragiques, gênants et perturbants. L’histoire est tragique, rude, sombre, accompagnée d’un graphisme assez simple, rond et efficace, avec des personnages expressifs.

Le spectateur est un roman graphique de Théo Grosjean, paru aux éditions Soleil, dans la collection Noctambule, présentant la vie d’un être muet, spectateur de sa propre existence, autour d’un sentiment étrange, tragique, surréaliste, inquiétant…