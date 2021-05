Escape Book – Mission stellaire

La collection Escape Book, des éditions 404, se complète avec ce nouveau titre Mission stellaire, paru en avril 2021. Un roman de Nicolas Lozzi, qui propose aux jeunes lecteurs, dès 8 ans, d’accomplir une mission et de faire face aux dangers de l’espace.

Le livre à rabats, dont un est à découper, débute avec la présentation du personnage à incarner pour vivre cette aventure spatiale. Il s’agit de Stella, jeune astronaute douée et prometteuse. Elle possède des réflexes fulgurants, et une vivacité d’esprit qui lui valent d’être considérée par ses formateurs comme apte à une première mission dans l’espace. Stella est secondée par Atomu, un robot doté d’une intelligence artificielle très sophistiqué, à un point où la jeune astronaute la considère comme l’un de ses meilleurs amis. Atomu a surtout été conçu pour guider Stella et la conseiller dans ses premiers pas d’exploratrice spatiale. Enfin, des informations et explications permettent aux jeunes lecteurs de mieux prendre le livre en mains pour débuter le jeu et l’aventure.

En effet, il est expliqué que le livre n’est pas ordinaire et est plutôt un jeu, avec des choix à faire, qui permettront de voyager à travers les pages de façon aléatoire. Du matériel est nécessaire pour poursuivre la lecture et l’aventure, avec notamment sur les rabats des combinaisons et des plans de la station. La mission de Stella, qui est à incarner, est d’aller secourir la station ARES, qui a été percutée par un petit astéroïde et dont le contact avec l’équipage a été rompu. Une aventure spatiale pleine de dangers et de rebondissements, qui plaira aux enfants. Le récit est immersif et plein de surprise, plutôt réussi et captivant, avec des objets divers à trouver, pour pouvoir avancer dans cette mission délicate et sauvetage. Des illustrations accompagnent très bien cette aventure, permettant de se projeter un peu plus dans cette atmosphère spatiale.

Mission stellaire est un nouveau titre de la collection Escape Book, des éditions 404, qui propose une mission spatiale pour les enfants, à partir de 10 ans, une aventure ludique, immersive et truffée d’énigmes pour faire travailler les méninges des jeunes spationautes.