Moi, Arthur, roi de Bretagne, le deuxième tome

La série Moi, Arthur, roi de Bretagne, des éditions Beluga, se poursuit avec ce deuxième tome intitulé Le jour où j’ai retiré Excalibur du rocher. Un roman pour les jeunes lecteurs, dès 8 ans, qui présente la légende du célèbre roi, à travers le regard d’un enfant.

Comme d’habitude, Arthur, jeune garçon, se lève très tôt pour entamer une journée d’un dur travail. Les cris de son frère Keu résonnent dans tout le château jusqu’à sa chambre. Il crie à son frère de se lever, il le traître de fainéant. Puis, il affirme que c’est un grand jour, Merlin a annoncé que celui qui retirera l’épée nommée Excalibur d’un rocher deviendra le nouveau roi de Bretagne. Aussi, Keu veut absolument se rendre sur place. Leur père est, d’ailleurs, parti depuis belle lurette ! Lorsqu’Arthur repense à Merlin, il pense à un boulet, dont il n’a pas forcément de bons souvenirs…

Le récit est bien mené, avec plusieurs rebondissements et de l’humour. Le roman est découpé en chapitres courts, facilitant ainsi la lecture pour les enfants. L’histoire, inspirée de la légende est captivante, pleine d’entrain, à travers le regard d’Arthur, le héros, mais aussi un enfant. La légende et les créatures fantastiques s’entremêlent dans ce récit fascinant, où les chevaliers ont aussi leur place, tout comme la magie et la Bretagne, et le défilé de nombreux prétendants au trône qui essaient de retirer l’épée Excalibur du rocher. Des affrontements et des dangers permettent aux jeunes lecteurs de suivre une aventure captivante, et suivre une prophétie incroyable, décrite par Merlin. Le récit est accompagné de quelques illustrations en noir en blanc, apportant une dynamique certaine à la lecture.

Le jour où j’ai retiré Excalibur du rocher est le deuxième tome de la série Moi, Arthur, roi de Bretagne, des éditions Beluga, présentant le journal d’Arthur, jeune écuyer sur le point de devenir roi de Bretagne, grâce notamment à une prophétie.