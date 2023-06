L’enfant des Lucioles – Feux d’été

Feux d’été est le deuxième tome de la série jeunesse, L’enfant des Lucioles, des éditions Glénat. Une bande dessinée d’Arnaud Boutle, parue fin mai 2023, qui vient sensibiliser les jeunes lecteurs à l’écologie, tout en ouvrant les portes du merveilleux.

Fifrèle vole avec sa sœur. Elle la motive, pour aller plus vite, sinon, elle ne pourra jamais passer dans la classe supérieure. Les deux lutines s’amusent, mais Fifrèle va haut, bien haut. Sa sœur lui demande de redescendre. Dans les hauteurs, parmi les nuages, Fifrèle découvre un étrange lieu. Peu de temps après, les deux lutines sont de nouveau sur terre. Fifrèle affirme qu’elle a vu quelque chose dans les nuages, mais sa grande sœur la reprend, car elle était bien trop haute ! Elles retrouvent leur maman, qui leur demande comment c’est passé leur entrainement. Ocyrhoé affirme que sa petite sœur n’en fait toujours qu’à sa tête et part devant sans l’attendre… Fifrèle soupire, protestant que c’est sa grande sœur qui traîne ! Elle pense qu’avec sa natte de vent, Ocyrhoé devrait aller beaucoup plus vite. Elles se mettent, ensuite à parler d’Isandre qui est chez leur grand-mère…

Le récit est bien découpé, en plusieurs chapitres, facilitant la lecture, pour les jeunes lecteurs et d’entrecoupés plus facilement l’aventure. Fifrèle a grandi et prend conscience de ses pouvoirs. Alors que la vallée des lutins reste menacée par l’activité humaine, le petit peuple unit ses forces pour arrêter un chantier. Mais dans cette lutte inégale, un membre de la famille va périr et Bigarée va être blessée. Pour sauver son abeille, Fifrèle décide de partir à la ville, pour trouver un remède. Un long périple, pour la petite lutine, qui va devoir redoubler d’efforts et de courage. La bande dessinée offre une suite aux aventures de Fifrèle et de son petit peuple. A travers ce périple, on découvre tout d’abord l’été, saison sèche et propice aux incendies. Puis, il y a la ville, la pollution, le béton, pas de flore, le bruit… Le dessin reste doux, simple et coloré.

