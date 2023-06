Des concerts tout l’été au Château de Crémat

Du 1er juillet au 11 août, le château de Crémat va proposer une programmation exceptionnelle. Du classique, de la pop, du rock et de l’opérette, il y en aura pour tous les styles !

La saison s’ouvrira sur une White Party à Elie Art Galerie durant laquelle les amateurs d’art pourront découvrir des dizaines d’œuvres contemporaines autour d’une soirée des plus festives. Ensuite, place à la musique avec de nombreux artistes qui se succèderont sur les terrasses de cet iconique établissement. Un hommage au groupe Pink Floyd, des jeunes talents de l’émission The Voice, un showcase de Lulu Gainsbourg, de la musique classique. L’été se terminera sur It’s Coco, une production origine alliant théâtre et musique, qui retrace la vie de la grande Coco Chanel, si présente dans l’histoire du Château de Crémat.

La programmation estivale :

White Party by Elie Art Galerie – samedi 1er juillet. Au programme : expositions d’art moderne, défilés de mode, rencontre avec des artistes et animations en tous genres. Le tout en dégustant les spécialités niçoises du restaurant Lou Pantail, qui se délocalise exceptionnellement dans les jardins du Château de Crémat. Tarif : 95€ par personne incluant l’entrée à la soirée, un verre de vin, apéritif dînatoire.

Musicales dans les Vignes – samedi 7 et dimanche 23 juillet, vendredi 4 et mercredi 16 août, jeudi 14 septembre. Durant tout l’été, les visiteurs du Château de Crémat pourront profiter de fabuleux concerts sur la terrasse Baie des Anges surplombant tout la ville de Nice, les vignes et la mer. Installés confortablement dans un transat, ils se laisseront porter par la musique jazz, manouche ou encore cubaine qui se joue sur scène profitant du magnifique ciel étoilé de la Côte d’Azur. Tarif : 37.50€ par personne et par soirée.

Pink Floyd – 50 ans – par Riviera Orchestra – samedi 8 et dimanche 9 juillet. Le Château de Crémat célèbre les 50 ans du mythique album des Pink Floyd “The Dark Side of the Moon”, le 3ème album le plus vendu dans l’histoire de la musique. Le temps de deux soirées exceptionnelles, la terrasse Baie des Anges se transforme en véritable salle de concert avec Riviera Orchestra et ses 40 artistes réunis sur scène pour ce bel hommage dirigé d’une main de maître par le Chef d’Orchestre Jean-Christophe Louc. Tarif : à partir de 32 euros.

Festival “Art’Classic” de Crémat – du mardi 11 au jeudi 13 juillet. Le groupe MonaCamerata composé exclusivement de membres de l’orchestre philharmonique de Monaco offre durant 3 soirées exceptionnelles des performances musicales qui envoûteront le public du Château de Crémat. Tarif : 2ç euros par personne et par concert.

The Voice of Crémat – mercredi 19 juillet. Le temps d’une soirée, 4 anciens candidats de l’émission “The Voice, la plus belle voix” se réunissent sur la terrasse Baie des Anges du Château de Crémat pour une soirée live exceptionnelle. Retrouvez, Philippine Lavrey, Terence James, Yoann Casanova et Emmy Liyana interpréter les plus grands tubes d’hier et d’aujourd’hui. En plus du concert, des places VIP donnent accès à une rencontre dédicace avec les artistes ainsi que des tapas et un verre de vin. Tarif : à partir de 32 euros

Lulu Gainsbourg – mardi 8 août. L’artiste, compositeur, musicien et interprète, Lulu Gainsbourg fait escale sur la Côte d’Azur le temps d’une soirée, pour offrir aux visiteurs du Château de Crémat un showcase intimiste. Tarif : à partir de 29 euros.

It’s Coco, Un Hommage – du mercredi 9 au vendredi 11 août. Alliant cabaret, opéra et comédie musicale, cette opérette originale met à l’honneur la célèbre créatrice qui, habituée des soirées à Crémat dans les années 20, s’inspira du double C enlacé pour créer son célèbre logo. Sur scène, 6 artistes aux multiples talents racontent son impressionnante ascension ponctuée par le drame, le mystère et la passion de sa vie personnelle et professionnelle. Tarif : à partir de 27 euros.

Les visites du Château continuent tout l’été. Chaque jour, les plus curieux sont invités à une promenade œnologique et artistique à travers les secrets les mieux gardés de Crémat : sa décoration unique avec le mobilier du Ritz, ses caveaux et ses jardins.

CHÂTEAU DE CREMAT 442 chemin de Crémat, 06200 Nice www.chateaucremat.com