Le grand catalogue imaginaire de vrais enfants extraordinaires est un grand album des éditions Grasset jeunesse, paru en mai 2023. Un beau livre, d’Estelle Billon-Spagnol, qui vient rendre hommage aux enfants, tous extraordinaires à leur manière…

Enzo a 7 ans deux tiers, pèse 17 kilos de vitamine de kiwi. Il ne dort jamais, il n’a pas besoin de lit ! Arthur, 8 ans, est sujet aux maux de tête qui tombent toujours à pic, comme le matin, juste avant d’aller à l’école ! Iris, petite fille et Molaire, petite chienne, ont 6 ans, moins quelques semaines chacune. Elles sont à prendre en lot ou à laisser… Chiara, environ 7 ans, 117 centimètres, 20 kilogrammes et environ mille souhaits réalisés. Charlotte a 9 ans de passion pour tout, du moment que cela s’achète. Aussi, elle possède tout plein de jouets. Maxence, derrière sa fenêtre, s’épanouit au chaud, dans sa chambre. Il faudra le consulter avant de l’inscrire à une quelconque activité !

Le grand catalogue est plein de surprise et d’humour, présentant des enfants, chacun à sa façon. Entre les âges, les mesures, les loisirs, les rêves ou espoirs de chacun, le livre oscille avec imaginaire. Les portraits sont plutôt drôles, invitant au rêve, plein de tendresses et de curiosités. Les jeunes lecteurs se trouveront certainement dans certains de ces traits présentés. L’album est plein de fantaisie, de vie, présentant une ode à l’enfance et à l’imaginaire. Le texte est répétitif, présentant des enfants extraordinaires, de manière rythmée et plaisante, parfois drôle. L’ensemble s’accompagne de magnifiques et grandes illustrations. Le dessin joue avec du noir et blanc et une touche de couleur, pour chaque enfant, qui retrouve son nom, dans la même teinte. Cette note de couleur offre une dynamique certaine et plaisante au graphisme très détaillé.

Le grand catalogue imaginaire de vrais enfants extraordinaires est un bel et grand album, des éditions Grasset jeunesse. Un livre intrigant, qui rend hommage aux enfants, à leur extraordinaire capacité, fantaisie, rêve, espoir, caractère, envie…

