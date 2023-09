Les 2 plus belles destinations du sud de l’Europe

Le sud de l’Europe est très charmant, et plusieurs villes sont des villes incontournables quand il s’agit de partir quelques jours en vacances.Dans cet article, nous partageons 2 magnifiques villes à ne pas rater si vous partez dans le sud.

1 – Barcelone

Barcelone est une ville magnifique et dynamique avec de nombreuses attractions à voir et à faire. C’est sans aucun doute l’une des plus belles villes du sud de l’Europe.

La belle ville catalane est avant tout connue pour la Sagrada Familia. C’est une basilique inachevée conçue par l’architecte Antoni Gaudí. C’est l’une des icônes les plus célèbres de Barcelone. L’endroit est connu pour son architecture unique et ses détails complexes.

Un autre endroit incroyable à Barcelone est le Parc Güell. C’est un autre chef-d’œuvre de Gaudí. Ce parc est un lieu enchanteur rempli de sculptures et de mosaïques colorées. Il offre également une vue panoramique sur la ville. Vous pourrez donc y prendre de belles photos et contempler toute la belle ville.

De plus, la Rambla est une célèbre promenade et un lieu animé où vous pourrez déguster des plats locaux, faire du shopping et admirer les artistes de rue. C’est un endroit constitué de 5 avenues en tout.

Barcelone est une ville aussi connue pour la plage. C’est une ville en bord de mer, et vous pourrez aller vous baigner si vous y êtes durant la haute saison. La plage la plus connue est la plage Barceloneta, qui est aussi la plus facile d’accès depuis le centre-ville.

Enfin, si vous souhaitez découvrir le quartier historique de Barcelone, allez au quartier gothique (Barri Gòtic). Vous pourrez explorer les ruelles étroites et les places pittoresques de ce quartier historique.

2 – Venise

Venise est une ville exceptionnelle et romantique située en Italie, connue pour ses canaux, ses magnifiques bâtiments historiques et son charme unique.

Parmi les endroits à voir, il y a la place Saint-Marc (Piazza San Marco). Cette place emblématique abrite la basilique Saint-Marc, le campanile de Saint-Marc, le palais des Doges et de nombreux cafés élégants. C’est l’un des endroits les plus célèbres de Venise, et vous pourrez facilement y rester plusieurs heures.

Sur cette place, s’il y a bien un monument à ne pas manquer, c’est la Basilique Saint-Marc (Basilica di San Marco). La basilique est un chef-d’œuvre de l’architecture byzantine, célèbre pour ses mosaïques dorées et son design magnifique.

Un autre endroit à voir est le Palais des Doges (Palazzo Ducale). Ce palais vénitien est un exemple impressionnant de l’architecture gothique et a servi de siège au gouvernement vénitien pendant des siècles. Vous pouvez visiter l’intérieur pour découvrir ses somptueuses salles et ses expositions.

Si vous avez déjà entendu parler de Venise, vous savez qu’une grande partie du centre historique est constituée de canaux. Vous pourrez donc aller sur la Grand Canal et faire une balade en vaporetto (bateau-bus) le long du Grand Canal. C’est le meilleur moyen de découvrir l’architecture fascinante de Venise et d’admirer les palais qui bordent le canal.

Enfin, à proximité de Venise, allez visiter les îles de la lagune. Ce sont des îles voisines de la ville. Parmi les plus connues, il y a Murano (connue pour ses verreries), Burano (célèbre pour ses maisons colorées) et Torcello (connue entre autres pour sa cathédrale historique).