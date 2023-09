Au galop ! Une saison à cheval – Le grand quiz

Le grand quiz est un coffret-jeu, de la collection Au galop ! Une saison à cheval, des éditions Larousse, à paraître en septembre 2023. Un coffret qui présente un jeu de cartes, à jouer entre amis ou en famille, pour vérifier les connaissances de chacun, sur l’univers de l’équitation.

La boîte se compose d’un livret et de 100 cartes de jeux. Le petit livret présente l’émission, qui a inspiré le jeu, diffusée sur Okoo et France 4, les règles du jeu et les solutions aux quiz et questions des cartes. Le jeu se joue en 2 à 8 joueurs, individuellement ou en équipe. Le but reste simple, il faut cumuler le plus de points, en répondant correctement aux questions posées. Chaque bonne réponse permet d’avoir un point.

La partie se déroule assez rapidement, dans laquelle chaque joueur pioche 5 cartes. Les cartes restantes constituent la pioche. Le premier joueur pose les questions de l’une de ses cartes au joueur, ou à l’équipe, à sa gauche. Les joueurs qui ne participent pas à cet échange, peuvent vérifier les réponses, qui se trouvent dans le livret. C’est ensuite au joueur de gauche de poser des questions. Ainsi de suite, les points se voient comptabilisés à chaque tour et des cartes se trouvent tirées dans la pioche. Lorsque toutes les cartes piochées ont été lues, les points sont comptabilisés, pour savoir qui remporte la partie !

Le jeu reste intéressant pour tous les fans d’équitation et de l’émission Au galop ! Une saison à cheval. Ainsi, 250 questions sont posées, à travers ce quiz captivant, permettant de tester les connaissances de chacun et d’en apprendre plus. Les questions restent variées, avec des vrai-faux, des quiz, des questions sur les races, la vie des équidés, l’anatomie, le dressage, l’équipement…

Le grand quiz Au galop ! Une saison à cheval est une boîte de jeu, des éditions Larousse, qui propose de tester ses connaissances sur le monde de l’équitation, tout en s’amusant. Un coffret qui plaira à tous les fans, avec des questions variées et intéressantes, pour également en savoir toujours plus.

