Elizabeth et Diego – Une vampire au carnaval

Une vampire au carnaval est le deuxième tome de la série jeunesse Elizabeth et Diego, des éditions Dargaud. Une bande dessinée de Swann Meralli et Arthur du Coteau, parue fin août 2023, qui présente deux personnages haut en couleur, pour une fête de carnaval pleine d’humour et de rebondissements.

Dans la pénombre d’un parc, où va avoir lieu le carnaval, une silhouette étrange avance. Dans un costume étrange, une personne jubile. Voilà des semaines qu’elle prépare un costume en cachette, il ne manque plus que la queue. La personne a hâte de voir la tête des gens lorsqu’ils découvriront le résultat ! Le seul défaut de son costume est la vision périphérique. Et plus encore, lorsqu’il fait noir comme dans une tombe ! La personne se prend un panneau, avant de grommeler, car il est difficile de retirer le costume tout seul. Mais la personne se réjouit et tente de voir les choses du bon côté. En effet, il va bientôt faire jour et souffrir un peu pour être beau, n’est pas grand-chose… Dans le local du comité des fêtes, la personne souffle et soupire devant la photographie des gagnants du concours de costumes.

Le récit est très énergique, avec Elizabeth, la vampire, et Diego, le jeune garçon à la main artificielle, qui semblent tous deux ne jamais s’arrêter. Le jeune garçon n’est pas décidé à faire comme tout le monde et à se déguiser, pour le carnaval. Quant à la vampire, elle croise une grande souris qui ne fait que mentir, et cela elle ne le supporte pas ! La bande dessinée présente ainsi de scènes improbables et cocasses, entre quiproquos, malentendus, bêtises et catastrophes. Le récit est vraiment rythmé, très drôle, mais aborde aussi des sujets importants, comme l’amitié, le pardon et le mensonge. L’univers du carnaval apporte un plus fabuleux et étrange à la fois, tout en restant festif et énergique. Le dessin est plaisant, avec un trait fin et vif, proposant une belle palette de couleur.

