Les enseignes Casino communiquent sur la baisse des prix

Les enseignes Casino (groupe Casino) ont lancé le 7 août dernier une nouvelle campagne de communication en magasins et sur les réseaux sociaux. Avec comme slogan « ça va vous changer de Casino », cette campagne mêlant humour et autodérision vise à envoyer un message fort aux consommateurs fragilisés par l’inflation.

Les clients des enseignes Casino ont vu apparaître une nouvelle campagne de communication autour de la lutte contre les effets de l’inflation en rayon. Après le percutant « on vous a compris, on a baissé nos prix », le groupe Casino poursuit dans cette dynamique avec un nouveau slogan : « ça va vous changer de Casino ». Le distributeur stéphanois, qui met en lumière les atouts de sa marque propre, s’adresse directement aux consommateurs dont le pouvoir d’achat ne cesse d’être amoindri en raison de l’inflation. Le groupe de Jean-Charles Naouri a misé sur l’humour et l’autodérision pour déployer une communication efficace.

D’après le site dédié à la grande distribution Actu Retail, le groupe Casino a structuré la campagne autour de 4 thèmes : les produits Leader Price, les produits Casino, le panier anti-inflation (constitué de 500 références à moins d’1 euro), et des denrées fraîches essentielles du quotidien aux prix les plus bas possibles. On peut notamment citer le poulet fermier rôti, grandement apprécié par les Français, proposé à 9,95 euros.

La campagne de communication est visible en magasins et sur les réseaux sociaux du groupe Casino depuis deux semaines. Elle figure également sur des prospectus et des affiches 4×3. Le distributeur stéphanois a aussi privilégié les ondes radio pour diffuser au mieux son message.

Si les enseignes Casino jouent sur une campagne au format original, cette dernière illustre bel et bien un virage commercial négocié par le groupe. Les prix semblent en effet avoir sérieusement chuté depuis avril dernier. « Les Hyper – et Supermarchés ont baissé significativement leur prix à fin T1 2023, […] soit une baisse de 16 points depuis fin 2022 », indique le groupe Casino dans un communiqué dédié à ses résultats trimestriels. Toujours selon Actu Retail, les enseignes Casino ont fait appel à l’entreprise Buzzman pour réaliser leur campagne de communication. Reconnue pour la créativité et l’originalité de ses contenus, l’agence de publicité travaille pour d’autres grandes marques comme IKEA, Burger King, Boursorama Banque, Uber Eats, Direct Assurance, Black Market ou encore PMU.