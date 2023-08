10 chiens – Ed. Kaléidoscope

10 chiens est un album jeunesse d’Emily Gravett, paru aux éditions Kaléidoscope, en août 2023. Un livre plein d’humour, qui invite les enfants à découvrir 10 chiens et 10 saucisses, des animaux affamés et une agitation amusante, pour apprendre à compter !

Dix chiens, de toutes races se trouvent autour d’une table. Sur la table, dix saucisses alléchantes se présentent. Un toutou saute sur la table, il les veut toutes pour lui. Les neuf autres canidés en voudraient bien aussi ! C’est donc parti pour une course-poursuite endiablée… La table est retournée, deux chiens saisissent chacun la moitié des saucisses. Huit cabots n’ont toujours rien et tout le monde a faim ! Trois toutous arrivent à choper plus de saucisses, tandis que sept canidés en ont moins. Tout cela ne semble pas très juste ! Quatre petits cabots grondent et font de gros yeux, ils veulent garder toutes les saucisses. Mais les six autres chiens se moquent d’eux…

L’album est plein de malice et d’humour, entraînant ainsi facilement les jeunes lecteurs dans une course folle, à la recherche de saucisses. Les chiens gourmands n’en font qu’à leur tête, pour tenter d’avoir sa part, offrant ainsi des situations cocasses. Le récit est ainsi bien rythmé et plaisant à découvrir, proposant de découvrir les nombres, de compter et de découvrir la notion de quantité. Le texte est adapté, plutôt simple, décrivant efficacement les scènes. Les enfants vont découvrir les nombres, le décompte, la comparaison, avec la notion de quantité, mais aussi le partage. Le dessin est superbe, avec un trait dynamique, des canidés expressifs et amusants, le tout dans un univers coloré.

10 chiens est un album original et amusant, des éditions Kaléidoscope. Un livre jeunesse au poil, qui propose aux enfants d’apprendre à compter et à partager, en suivant une course folle. En effet, dix canidés gourmands se chamaillent pour dix succulentes saucisses !

