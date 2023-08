Pilot présente ses nouveaux stylos FriXion Ball Sticks pour la rentrée

Pilot fait partie des marques que nous vous conseillons d’ajouter à votre liste de fournitures chaque année à l’occasion de la rentrée scolaire. Il faut dire qu’elle ne cesse de surprendre ses utilisateurs en proposant des nouveautés telles que les stylos FriXion Ball Sticks qui valent le détour.

Pilot a eu envie d’apporter un peu de fraîcheur à l’iconique FriXion avec le stylo FriXion Ball Sticks. Son look est épuré, discret et élégant. Ses couleurs sont encore plus intenses. Autre point positif, la marque a gardé ce qui participe à le rendre unique, à savoir sa pointe bille en acier inoxydable, et bien sûr sa gomme intégrée, qui efface en un clin d’œil, grâce à la technologie d’encre thermosensible.

12 teintes pour faire parler notre créativité

La gamme possède donc 12 teintes assez vives, parfaites pour faire parler sa créativité : du noir, trois dégradés de bleu, du vert, de l’orange, du rouge, ainsi que des teintes dérivées du violet, du fuchsia, jusqu’au rose intense à clair. Les stylos seront parfaits pour faire vivre nos lectures, nos exercices ou nos propres textes. Ils seront un allié de taille pour faire ressortir ces petites choses à retenir. En tout cas, ils ressortiront à merveille car chaque couleur est éclatante.

Pilot sait à quel point les familles manquent de ressources lors de l’achat des fournitures scolaires. Elle a donc eu envie de proposer le stylo au prix compétitif de 1.70 €, soit le moins cher des stylos FriXion. Belle initiative, lorsqu’on sait à quel point petits et grands prennent plaisir à utiliser de jolies fournitures, aux qualités indéniables, tout au long de leur scolarité.

Alors, il est encore temps de vous emparer de la nouvelle gamme FriXion Ball Sticks. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à toutes leurs autres gammes qui valent également le détour et/ou de vous rendre en GMS pour les acheter. En attendant, bonne rentrée à tous !