Vikings dans la brume – Valhalla Akbar

Valhalla Akbar est le deuxième tome de la série pleine d’humour Vikings dans la brume, des éditions Dargaud. Une bande dessinée de Wilfrid Lupano et Ohazar, à paraître fin août 2023, qui présente la suite des aventures de Reidolf, chef viking, et de son fils Arnulf…

Lundi, ils ont dû se protéger des flèches, avec les boucliers. Mardi, les hommes ont ramé sur une mer déchaînée et se sont faits traiter de feignasses. Mercredi, ils ont foncé droit devant, hache à la main, malgré les boulets de feu. Jeudi, ils étaient sur leur drakkar, sous la pluie, à avoir les pieds gelés. Vendredi, ils poussaient un bélier, sous la pluie et les jets de pierres. Samedi, pour tenter de trouver du réconfort, Arnulf demandait à son père comment on devenait boulanger…

Sous une pluie battante, avec le vent contre eux, Arnulf demande à son père ce qu’ils attendent pour charger. Reidolf répond qu’il fait une expérience sur l’autonomie. Derrière eux, leurs hommes s’affairent, ils laissent des flèches et se protègent avec leur bouclier. Le fils reste interloqué. Le père précise qu’il veut savoir combien de temps vont mettre leurs hommes à réaliser tout seuls que le vent ramène leurs propres flèches depuis le début… Arnulf tente d’interpeler son père, affirmant qu’ils perdent des hommes ! Reidolf renchérit lorsqu’il affirme que ça ne va pas s’arranger lorsqu’il perdra sa patience !

Les strips se poursuivent donc, comme les aventures de Reidolf et de son fils Arnulf. Les gags s’enchainent, invitant à suivre les pas de ces curieux vikings, qui enchainent plutôt les galères ! Avant de rentrer bredouille chez eux, ils tentent un dernier raid, où ils capturent un évêque. Les religions sont comparées, offrant quelques situations cocasses et une foule d’interrogations. Les choses basculent également quelque peu, lorsque l’évêque est ramené au village. Mais tout change lorsqu’un rival apporte plein de richesses, du sud. Reidolf décide alors de repartir faire du troc… La bande dessinée reste plaisante, avec ces vikings attachants, le père bagarreur et le fils peureux. Les scènes improbables et cocasses s’enchainent facilement, offrant un bon moment de lecture, à l’humour ravageur. Le dessin reste simple, rond et expressif, assez dynamique et efficace.

Valhalla Akbar est le deuxième tome de la série Vikings dans la brume, des éditions Dargaud. Un album plein d’humour ravageur et aux dialogues incisifs, qui propose une relecture du mythe viking, à travers les aventures d’un chef viking et de son fils…

Lien Amazon