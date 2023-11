Les Souliers Rouges,

les 9, 10 & 11 février 2024 à Paris – Salle Pleyel à Paris

et en Tournée en France

Quatre ans depuis sa création, le spectacle musical familial “Les Souliers Rouges,” écrit par Marc Lavoine et Fabrice Abouler, basé sur le conte d’Andersen, reprend vie à Paris et en tournée. Plongez dans l’univers magique avec Céleste Hauser (Isabelle), Guilhem Valayé (Victor), et Benjamin Siksou (Ben).

Une Adaptation Magique du Conte d’Andersen

Conçu comme une comédie ballet, l’histoire est portée par des chansons et des chorégraphies, offrant un spectacle musical inoubliable. Inspirée du conte de Hans Andersen, cette histoire de ballerines rouges mêle la magie d’un conte de fées à un piège délicat. Marc Lavoine, Fabrice Albouker, Jérémie Lippmann, et Tamara Fernando unissent leurs talents pour créer une expérience féerique. Le spectacle raconte l’histoire d’Isabelle, une jeune fille au cœur pur qui rêve de devenir danseuse à l’Opéra. Victor, le chorégraphe, décide de réaliser un ballet maudit “Les Souliers Rouges,” un projet insensé lié à une légende où le diable hante les couloirs de l’Opéra.

Un Choix Déchirant Entre l’Amour et la Renommée

Les Souliers Rouges, des chaussons magiques, cachent un piège redoutable : celui qui les chaussera connaîtra la renommée mais devra renoncer à l’amour. Isabelle se retrouve face à un dilemme déchirant entre l’amour et la danse, menaçant de déclencher une malédiction.

Les Souliers Rouges un Moment Enchanté pour Toute la Famille

Écrit par Marc Lavoine, composé par Fabrice Albouker, mis en scène par Jérémie Lippmann, et chorégraphié par Tamara Fernando, “Les Souliers Rouges” vous transporte dans un conte musical à découvrir en famille du 9 au 11 février à la Salle Pleyel à Paris, et en tournée en France à partir du 15 décembre. Réservez vos billets pour une soirée familiale magique.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Représentations les 9 et 10 février à 20h, et 11 février 2024 à 14h30

Salle Pleyel – 252 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris

DATES DE LA TOURNÉE 2023/2024

le 15/12/2024 – Théâtre Saint-Louis – Chollet

le 16/12/2023 – Le Grand Angle – Voiron (38)

le 17/12/2023 – Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes – Châteauneuf-sur-Isère (26)

le 13/01/2024 – Bonlieu Scène nationale – Annecy (74)

le 19/12/2023 – Théâtre du Leman – Genève (Suisse)

le 13/01/2024 – Théâtre Bonlieu – Annecy

le 20/01/2024 – Palais des Congrès – Tours

le 21/01/2024 – Palais des Congrès du Futuroscope – Chasseneuil-du-Poitou (86)

le 27/01/2024 – ZINGA ZANGA – Beziers

le 28/01/2024 – Théâtre Femina – Bordeaux (33)

le 17/02/2024 – Le Colisée – Roubaix

le 09/03/2024 – Casino Barrière – Toulouse (31)

le 27/03/2024 – Cité des Congrès – Nantes (44)

le 14/04/2024 – Bourse du Travail – Lyon (69)

le 16/04/2024 – Théâtre l’Olympia d’Arcachon – Arcachon

le 17/04/2024 – Salle Lauge – Bayonne

le 20/04/2024 – Palais des festivals – Cannes

le 21/04/2024 – Le Cepac Silo – Marseille