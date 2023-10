LITTLE ROCK STORY – 75 ANS D’HISTOIRE DU ROCK en 75 MINUTES !

“LITTLE ROCK STORY”, débarque au 13e Art pour une série de représentations exceptionnelles. Un concert- spectacle intergénérationnel avec l’énergie du rock savamment pimenté d’humour au cours duquel néophytes comme spécialistes, jeunes comme adultes (re)découvriront L’HISTOIRE DU ROCK !

LITTLE ROCK STORY

Du 21 octobre au 5 novembre 2023 au 13e Art – Paris

Survolant 75 années de musique, Little Rock Story parcourt tous les styles, du rockabilly au pop-rock, du punk au grunge, du psychédélisme au métal, sans jamais lâcher l’énergie du concert. Et bien évidemment, toutes les grandes figures y passent : Elvis, Les Beatles, les Stones, ACDC, Jimi Hendrix, The Clash, Metallica…

Au-delà d’un moment ludique permettant de mieux comprendre l’histoire de cette musique, ses influences, ses codes, c’est une véritable expérience Rock, dans sa puissance et sa jubilation, que Little Rock Story invite le spectateur à vivre en famille.

SYNOPSIS :