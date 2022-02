London Vénus : Une biographie d’Alison Lapper chez Steinkis Éditions

London Vénus, une biographie en one shot, à découvrir depuis le 10 Février 22 aux Éditions Steinkis.

Le décor :

2005, inauguration à Londres …

C’est un jour bien particulier pour Alison Lapper, cette artiste née sans bras, et avec des jambes atrophiées, va bientôt découvrir la statue qui lui est dédiée, en plein milieu de Londres. Sous les applaudissements de la foule, elle se sent si fière aux côtés de son fils, venu l’accompagner pour ce grand jour. Le compte à rebours commence, pour laisser place aux avis mitigés des Londoniens : invités ou passants ! La statue représente cette femme, nu et enceinte, et restera exposée là pendant quelques mois.

Alison n’en revient pas du chemin qu’elle à parcouru pendant toutes ces années. C’est comme une petite « gloire » satisfaisante qui l’a booste encore plus aujourd’hui.

Pourtant, tout n’était pas gagné : lorsque ​s​es premiers cris retentissent dans le dispensaire où sa mère, malade, a accouché, son espérance de vie sembl​e​ limitée. Séparée de sa génitrice dès son arrivée dans le monde, elle n’a ni bienveillance, ni amour que les mères ont l’habitude de donner spontanément à leur enfant. D’abord, vouée à mourir, puis considérée comme un monstre, elle devient malgré elle un sujet d’études !

Placée dans une institution et grâce à son caractère bien trempée, elle va pourtant, envers et contre tous, prouver au monde entier qu’elle est née pour exister : en tant que femme, puis en tant qu’artiste, au fil des années …

Le point sur la BD :

Une « Vénus » troublante et acharnée pour défendre ses droits en tant que femme, et sa liberté de vivre. Voilà ce qu’est la vie d’Alison Lapper. London Vénus aux Éditions Steinkis, exprime avec beaucoup de pudeur, la volonté insatiable de cette femme d’exception à s’imposer dans un monde pas tout à fait prêt à l’accueillir. Yaneck Chareyre nous décrit, pas à pas, chaque moment, chaque bonheur, chaque déception, avec beaucoup d’intensité. Son récit reste fluide et concis. Il rend un bel hommage écrit, traversant le lecteur de multiples émotions ressenties au fil des événements de cette biographie.

De l’enfance meurtrie, sans amour maternel. A cette ascension fulgurante de filles, femmes, mère, puis artiste reconnue. Une existence mise en avant par les graphismes réalistes de Mathieu Bertrand. Donnant une ambiance « nostalgique » tout au long du récit. C’est comme si chaque image avait un mouvement, comme si cette vie était toujours balayé par une brise …

La conclusion :

London Vénus est une biographie hommage à tous ceux qui doivent se battre seuls contre le Monde ! Pour exister, pour vivre, pour se sentir aimé et respecté. Que l’on soufre d’un handicap ou non, l’histoire d’Alison Lapper, aux Éditions Steinkis, est un véritable médicament. Touchant et riche de cette rage de vivre comme tout le monde, et d’être considéré comme la femme qu’elle est. Drôle, dramatique et inspirant !!