Bobards et compagnie chez la famille Alonzi est un nouveau roman jeunesse, de Faustina Fiore, paru fin janvier 2022, aux éditions Poulpe fictions. Un livre pétillant, plein d’humour frais, pour les jeunes lecteurs de 8 à 12 ans, qui vont s’amuser à découvrir ces cinq frères et sœurs.

C’est Léa qui a eu l’idée la première, elle voulait vendre des mensonges ! Cela faisait une demi-heure que les cinq frères et sœurs cherchaient une solution. Ils ont besoin d’argent et la pétition présentée à leurs parents, au moment du dîner, n’a rien donné. Cela même après avoir aidé leurs parents, débarrassé la table, rempli le lave-vaisselle, passé un coup d’éponge et de balai ! Frédéric a donc proposé une réunion au sommet. Les cinq enfants se retrouvent dans la chambre de Marianne, où ils se réunissent toujours, car c’est la mieux rangée. Frédéric, l’aîné, prend la parole et résume la situation. Il leur faut du fric !

Le récit est original, avec une narration qui interpelle directement les jeunes lecteurs, offrant une lecture surprenante et amusante. Les personnages sont attachants, avec des personnalités différentes, permettant aux enfants de se retrouver facilement dans l’un d’entre eux. Malgré les différences, ils s’entendent bien, se complètent parfaitement. Le dernier, l’Alien, surprend, il est entre l’ange et le démon, ne manquant jamais d’idées sombres, déplacées, et pourtant il reste attachant ! L’histoire est bien rythmée, plaisante à lire, avec des rebondissements, des découvertes et de l’humour, avec une narration qui prend à partie les lecteurs. Le texte est accompagné d’illustrations douces, rondes, agréables, permettant de mieux découvrir ce drôle d’univers.

Bobards et compagnie chez la famille Alonzi est un roman surprenant et plein d’humour, des éditions Poulpe fictions. Une histoire originale, de cinq frères et sœurs qui tentent de ruser, pour gagner de l’argent, avec l’aide de leur plus grand atout, le mensonge !