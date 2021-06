La ville de Saint-Raphaël et le musée Louis de Funès publient une bande dessinée, Louis de Funès – Drôles de vies !, en collaboration avec les éditions Rayclame. Un ouvrage qui retrace la vie hors du commun de cet enfant issu d’une famille espagnole devenu le génie comique français.

A Saint-Raphaël, un matin, une famille sort de la gare et aperçoit juste en face, le musée Louis de Funès. Les parents trouvent cela très pratique et les enfants sont ravis. Les voilà bientôt tous les quatre, à l’accueil du musée, pour prendre leurs entrées. L’hôtesse d’accueil leur précise qu’une visite va débuter. Un peu plus loin, une guide souhaite la bienvenue à tous les visiteurs. Elle explique que le musée a été conçu avec la famille du comédien et qu’il a été inauguré le 31 juillet 2019. Alors que la guide continue de présenter les objets personnels de l’acteur, les deux enfants sont attirés par deux petits véhicules, comme deux jouets. Ils repensent à la scène de l’accident de deux voitures avec la Rolls et le 2CV. Ils sont interpellés par une personne qui rappelle que l’accident en question est l’un des plus célèbres du cinéma !

C’est à ce moment que les enfants découvrent Louis de Funès. Leur héros va les emmener à travers son histoire en commençant par ce fameux accident, puis, sa vie, en débutant avec son enfance. Les enfants passent les murs et découvrent un château, une serre, une famille, et Louis enfant. Ainsi de suite, le personnage se révèle, décrivant sa famille, sa mère en colère qui lui a inspiré les grimaces, que l’on connaît tant, ses spectacles… La bande dessinée est intéressante, pour tous les fans de ce comédien, qui vont pouvoir revivre son histoire hors du commun, entre anecdotes, seconds rôles avant de connaître la gloire qu’on lui connaît maintenant. Le récit est également amusant, présentant aussi l’homme, touchant, humble, proche des animaux et défenseur de la nature. Le dessin est simple, sans trop de fioritures, expressif et plaisant.

Louis de Funès – Drôles de vies ! est un ouvrage consacré à la vie du célèbre comédien, retraçant, par le héros lui-même, sa vie hors du commun, de l’enfance jusqu’à ses petites figurations, ses cours de piano, avant de devenir le comédien !