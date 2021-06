Quels sont les différents canaux pour contacter le service client d’Amazon

Le service client Amazon est un outil mis en place par la plateforme d’e-commerce d’Amazon afin de satisfaire les divers besoins de sa clientèle. Ce service peut par exemple être utile pour répondre aux diverses questions des clients ou les assister pour le suivi d’une commande. Bien que ce service soit disponible depuis plusieurs années, plusieurs acheteurs ignorent encore comment le joindre. Quels sont donc les moyens possibles pour contacter le service client Amazon ?

Les appels téléphoniques pour joindre le service client Amazon

Pour contacter via les appels téléphoniques le service clientèle d’Amazon, vous pouvez utiliser le numéro non surtaxé ou le numéro vert. Dans le cas du numéro de téléphone non surtaxé, il est joignable grâce à un téléphone fixe ou mobile. Il faut préciser que les appels vers ce numéro sont gratuits et ne sont possibles que depuis la France métropolitaine.

Pour poser alors votre problème, il vous faudra composer le 01 74 18 10 38. Quant aux appels vers le numéro vert, ils sont également gratuits, mais accessibles depuis un téléphone fixe. De plus, les appels ne sont permis que depuis la France métropolitaine. Le numéro à donc composer dans ce cas est le 08 05 10 14 20.

Pour les clients situés en dehors du territoire de la France métropolitaine et désireux de contacter le Service Client Amazon, il y a un numéro spécifique à appeler. Il s’agit du 0033 174 18 10 38. Les appels vers ce numéro ne sont pas gratuits et le coût de la communication dépend de l’opérateur de téléphonie.

Que vous soyez en France ou dehors du territoire de cet État, vous ne pouvez effectuer vos appels que de 6 h à 0 h, et ce, du lundi au samedi. Les dimanches, les divers numéros sont joignables de 10 h à 19 h. Avec ces horaires, les temps d’attente sont généralement longs. Pour donc augmenter vos chances d’être plus vite pris en charge, effectuez vos appels après 19 h ou entre 10 et 17 h.

Le courrier pour contacter le SAV d’Amazon

Pour contacter le service client Amazon par courrier, vous pouvez soit passer par le courrier postal ou opter pour la voie électronique.

Joindre le service client Amazon par courrier postal

Après avoir écrit votre courrier mentionnant avec exactitude vos attentes, vous devez l’envoyer à l’adresse : Amazon EU SARL, 5 rue Plaetis, L 2238 Luxembourg. Il s’agit de l’adresse du siège social d’Amazon en Europe. Pour l’adresse de l’entreprise en France, vous devez envoyer le courrier au 67 boulevard du Général Leclerc, 92110 Clichy.

Il faut préciser que ces adresses sont celles du siège social de la plateforme d’Amazon. Il y a donc peu de chances que vos attentes soient satisfaites. Si vous devez nécessairement joindre la plateforme par courrier, l’option électronique est la plus adaptée et conseillée.

Contacter le SAV d’Amazon par mail

Compte tenu du fait qu’il n’est pas possible de contacter directement par mail le service client Amazon, vous devez passer par l’astuce du formulaire de contact. Pour avoir accès à ce formulaire, vous devez d’abord vous rendre sur le site web d’Amazon. A ce propos, il vous suffit de saisir www.amazon.com dans la barre de recherche de votre appareil numérique.

Une fois la page chargée, vous devez vous rendre dans la rubrique « Aide ». Elle est indiquée au niveau de l’entête de la page d’accueil de la plateforme d’e-commerce. Une fois sur la page de ladite rubrique, appuyez sur le bouton « Nous contacter » qui se trouve dans la catégorie « Besoin d’aide supplémentaire ».

Vous verrez alors le formulaire s’afficher. Au niveau de celui-ci, vous devez remplir les divers champs et préciser le motif de votre requête. En bas du formulaire, il y a divers canaux par lesquels Amazon devra vous répondre. Vous devez alors choisir l’option du mail. Dans ce cas, les demandes sont traitées dans un délai maximum de 24 h.

Le chat pour contacter le service clientèle d’Amazon

Pour joindre le SAV d’Amazon grâce au chat, vous devez aussi passer par le formulaire de contact. Parmi les options présentes pour qu’Amazon puisse vous répondre, vous devez choisir celle du chat. Une page s’affichera alors et vous pourrez par conséquent envoyer des messages.

Ceux-ci peuvent être envoyés tous les jours, mais de 7 h à 0 h. Avec cette option de contact, vous gagnez plus de temps, car le délai de traitement de vos requêtes est plus court. Par ailleurs, vous devez savoir qu’il est aussi possible de joindre le service client Amazon en vous rendant sur les pages Twitter et Facebook de la plateforme d’e-commerce.