Mam’zelle Pistache – Ed. Glénat jeunesse

Mam’zelle Pistache est un album jeunesse, de Magali Chiappone-Lucchesi et Violaine Costa, paru aux éditions Glénat jeunesse, fin mai 2023. Un livre touchant, sur le harcèlement et l’acceptation de soi, à travers l’histoire d’une petite fille trop ronde ou pas assez…

La jeune narratrice s’appelle Pistache. Mais dans la cour de l’école, son surnom c’est « grosse vache ». C’est surtout les garçons qui l’appellent ainsi. Les filles, pour ne pas qu’elle l’entende, le disent tout bas. Tout cela, c’est à cause de son ventre qui est un peu plus rond que celui des autres. Oui, son ventre est un peu plus rond, mais cela change… Sa grand-mère dit que ça colore l’atmosphère. Il n’y a pas d’intérêt à tous se ressembler ! Son grand-père ajoute même que ça enlève la beauté du mystère à tous se ressembler. Mais, lorsqu’elle est chez elle, le surnom trotte dans la tête de Pistache.

L’album ouvre le dialogue pour parler du corps et l’aimer comme il est. Après des moqueries à l’école, qui trotte toujours dans la tête de Pistache, lorsqu’elle rentre à la maison, la petite fille se sent triste. Pour les activités sportives ce n’est pas beaucoup mieux, elles ne semblent pas toujours adaptées à son corps. Aussi, la petite fille tente de trouver sa place, tout en acceptant sa différence. Heureusement, elle est accompagnée par ses parents bienveillants… L’album touchant et plein de tendresse traite du harcèlement, du regard des autres, de la différence, du jugement, de la discrimination, de l’apparence, puis de l’acceptation et de la bienveillance, pour aller de l’avant. Le texte est doux, parlant, il fait réagir, invite à la discussion. Le dessin reste plaisant, doux et expressif.

Mam’zelle Pistache est un album touchant, invitant au dialogue et à la réflexion, des éditions Glénat jeunesse. Le récit et même le témoignage d’une jeune fille au ventre un peu plus rond que celui des autres, qui va devoir apprendre à s’accepter, malgré le regard des autres, les moqueries, les sports inadaptés…

