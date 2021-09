Manoir Halloween Festival 2021 – 4000 m2 pour se faire peuuuuur !

Partagez





Manoir Halloween Festival 2021 – Une expérience inédite dans la Grande Halle de la Villette pour fêter Halloween avec des zombies, des esprits maléfiques et autres personnages cauchemardesques. Qui osera dire “même pas peur !”.

MANOIR HALLOWEEN FESTIVAL 2021

Grande Halle de la Villette – Paris XIXe

du 22 au 31 octobre 2021

Le Manoir de Paris, fournisseur spécialiste de vos pires frayeurs, propose une expérience immersive exceptionnelle, totalement inédite en France : une ville sordide et lugubre à souhait sur 4000m2, pour se frotter au monde des morts vivants. Chiche ?

2021 on fête Halloween dignement !

Quoi de mieux que 4 maisons hantées, 5 Scream Zones, le tout rondement animé par 200 acteurs professionnels dans des décors épouvantables, des effets visuels époustouflants, et des bandes sons à réveiller les sourds de l’au-delà ! Il est à parier que les pastilles pour la gorge seront nécessaires !

Halloween, le cocktail du rire et de la trouille en famille (dès 12 ans)

Le village : un véritable parc d’attraction pour avoir les choquottes vous attend dans les 4 maisons hantées :

Le sanctuaire – « A l’orphelinat, le silence est de mise. Les enfants en ont payé le prix. Leurs esprits osent rôder dans les couloirs ; il est temps que les sœurs et moi-même reprenions l’établissement d’une main de fer. Quant à vous, tenez-vous à carreau lors de votre passage ! » déclare La Mère Supérieure.



Découvrez la vieille ferme de la famille Samhain et ce qui se cache derrière leur façade. On entend dire que les cris du bétail se mêleraient à des appels à l’aide. Maintenant que vous êtes là, vous êtes devenu leurs hôtes pour le dîner. A quelle sauce serez-vous dégustés ?

L’Asylum – Dans notre établissement, votre santé mentale est notre priorité. Faites confiance à notre personnel, présent à chaque instant de votre internement. Détendez-vous et ne vous laissez plus emprisonner par le monde extérieur, Asylum est votre remède, votre vie est entre nos mains.

Zombie Market Bio – Nouvel arrivage en provenance d’une autre dimension; courrez vous ravitailler, tout va disparaître.”Dans un supermarché, une catastrophe naturelle vient de s’abattre. Les clients comme les employés sont soudainement pris d’une folle envie de tout dévorer. Fini les produits locaux de saison et les allées bio, vegan ou pas, tout le monde s’arrache la chair fraîche

Les 5 Scream Zones :

Pas besoin d’aller à la rencontre des monstres au sein des maisons hantées. Pour interagir et prendre des photos avec les acteurs dans des décors impressionnants, ce sont 5 zones photo interactives avec des performances lives appelées « scream zones » que les fans de sensations fortes pourront découvrir.

Ateliers et Animations :

Ateliers make-up, lancer de haches, histoires d’horreurs sous la tente, projection de films et bien plus encore sont attendus pour faire de ce Manoir Halloween Festival une expérience exceptionnelle dont on se souviendra !

Boutique souvenir :

Forcément ! Pour pouvoir dire “j’ai été et j’ai survécu…”, vous pourrez découvrir 5 boutiques dans toute la Grande Halle, l’occasion de ramener un cadeau monstrueux !

Friandises d’halloween :

Halloween ne serait plus totalement Halloween sans les bonbons “Trick or treat”. Pour nourrir ses peurs, les visiteurs découvriront un espace dédié à la street food avec des food trucks. Douceurs sucrées et salées et boissons aux couleurs d’Halloween… c’est un véritable village de restauration thématique qui sera proposé.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Afin de garantir la sécurité des visiteurs, le nombre de billets est volontairement limité. Les mesures sanitaires seront strictement appliquées.

Du 22 au 31 octobre 2021 à la Grande halle de la Villette – Paris XIXe

Billetterie en ligne : www.lemanoirdeparis

Tarifs : de 50 à 80 euros / coupe-file de 75 à 110 euros.