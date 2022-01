Marcelle et les cigognes – Éditions Les Fourmis Rouges

« Marcelle et les cigognes » aux Éditions Les fourmis rouges est un livre époustouflant de beauté. Raconté par Myriam Raccah et illustré par Charline Collette, il règne comme un vent de liberté au cœur de cette nature où évolue Marcelle d’un côté et les cigognes de l’autre, de janvier jusqu’en décembre.

Un album remplit de tendresse

Il n’y a qu’à avoir « Marcelle et les cigognes » entre les mains pour en apprécier la qualité. Sa couverture aux couleurs chaudes se déplie pour laisser place à une carte de migration des cigognes. Les auteures plongent les enfants directement dans le thème du voyage entre déserts, forêts, montages et vallées.

Marcelle est une baroudeuse dans l’âme. Grâce à sa maison sur roues, elle décide de s’installer en plein cœur de la nature où règne le silence, la paix, la tranquillité. Tout semble si calme, à tel point que des cigognes décident de s’installer sur le toit de sa maison. À partir de ce moment-là, le lecteur pourra suivre les aventures de Marcelle sur la page de gauche et celles des cigognes sur la page de droite. Et ce, au fur et à mesure des mois qui défilent.

En avril, il aura la surprise de voir Marcelle en pleine construction d’un berceau en bois, ce qui semble présager l’arrivée d’un petit bébé. Pendant ce temps, une cigogne couve ses œufs également. Naît alors un bébé craquant et plein de petits échassiers. Passent encore les mois jusqu’en septembre, lorsque les oiseaux décident de migrer vers l’Afrique sous les yeux attentifs de Marcelle. Jusqu’à ce que reviennent les cigognes le printemps qui suit, pour le plus grand plaisir du petit garçon qui attendait patiemment ce moment.

Je suis instantanément tombée sous le charme de Charline Collette dont le travail d’illustration est incroyable. Notamment grâce l’utilisation de ces couleurs chaudes et pastel qui rendent le tout si profond, doux et attrayant. J’ai encore plus apprécié ce côté réaliste des illustrations qui donnent envie de plonger au cœur même de la narration. Cette narration quasi absente, si ce n’est à la toute fin, qui permet de s’investir dans la lecture, de page en page.

« Marcelle et les cigognes » est un livre coup de cœur qui ouvre l’année 2022 en beauté. Cela confirme une fois de plus que les Éditions les fourmis rouges possèdent de vraies pépites. Des livres que nous vous encourageons à aller découvrir !