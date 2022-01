Le leasing automobile , est-ce vraiment si avantageux

Le monde automobile connait de profonds changements ces dernières années. Les habitudes des consommateurs ne sont plus les mêmes que celles d’hier. La grande tendance du moment, c’est le leasing automobile. Comprenez par là qu’il s’agit d’une forme de location qui permet à des automobilistes d’être locataires et non plus propriétaires de leurs voitures. Mais est-ce vraiment une solution économique à l’usage ?

Pourquoi le leasing marche si bien ?

Être propriétaire de sa voiture n’est plus une priorité pour beaucoup d’automobilistes. En effet, les contraintes sont nombreuses, comme la question de la revente ou l’entretien. Avec le leasing voiture, tout est inclus dans une formule mensualisée, avec une somme fixe à verser chaque mois (souvent par le biais du prélèvement). Il n’y a donc pas de mauvaise surprise, même en cas de panne puisque l’assistance et les réparations sont incluses dans le forfait. Chaque mois, vous devez donc verser un loyer, dont la somme est calculée en fonction de plusieurs paramètres :

Le modèle de voiture que vous avez choisi de louer ;

La finition et les équipements additionnels (options) que vous souhaitez avoir ;

Le kilométrage annuel que vous décidez ;

La durée de détention, allant de 2 à 5 ans.

Forcément, plus la voiture est coûteuse de base, plus les loyers seront élevés. Ceux qui souscrivent aussi bien à la location d’option d’achat (LOA) que la location longue durée (LLD) bénéficient de nombreuses prestations et surtout, ils n’ont pas à se préoccuper de la revente puisque c’est le loueur qui s’en chargera. Pourtant, lors d’un contrat LOA, il est aussi possible de racheter la voiture en fin de contrat. La somme est définie dès le départ.

Notons aussi que pour ouvrir un contrat leasing, un apport est généralement demandé. C’est une somme qui fait que le premier loyer est généralement plus élevé. Plus l’apport est important, moins les mensualités suivantes sont élevées. Pour les modèles électriques éligibles aux aides gouvernementales, ces dernières peuvent être déduites de l’apport, ce qui rend l’opération particulièrement avantageuse.

À qui s’adresse le leasing ?

Le leasing se destine aux particuliers comme aux professionnels. D’une manière générale, le leasing se montre assez économique dès lors qu’il correspond à des besoins. En particulier, les offres sur les mini-citadines et les citadines sont les plus attractives. Comme ce sont des voitures faciles à revendre, les loueurs sont plus enclins à afficher des loyers attractifs.

De plus, le leasing est encore plus économique pour les petits rouleurs. En-dessous de 15 000 kilomètres effectués chaque année, les forfaits sont les plus compétitifs. Avec l’évolution des contraintes écologiques et la grande tendance du tout-électrique, le leasing est intéressant puisqu’il vous permet de profiter d’un modèle neuf sans avoir à vous soucier de la question de la revente. En effet, beaucoup redoutent une forte décote des modèles thermiques dans les années à venir. En louant votre voiture, vous n’aurez pas à craindre l’évolution, positive comme négative, des cotes.

Le leasing, c’est une solution simple pour avoir un rapport plus simple avec sa voiture. Dans le cas de la LOA, vous déciderez seulement à la fin du contrat si vous compter conserver ou non votre voiture. Un délai appréciable qui vous permet de vous faire votre propre avis dans le temps. Alors pourquoi se priver ?