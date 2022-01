C’est aux éditions 404, qu’est paru, fin octobre 2021, la boîte de Jeu d’enquête Arsène Lupin. Un jeu haletant et collaboratif, de 1 à 4 joueurs, qui propose d’incarner le gentleman cambrioleur, et de vivre une enquête incroyable et immersive, inspirée d’une histoire vraie.

La boîte se compose d’un livret avec les règles du jeu, d’un plan d’époque de Paris, d’un journal rempli d’indices, de 60 cartes numérotées, de deux pions incarnant les deux personnages principaux, de 5 tickets de métro, de 8 tickets de fiacre et de 5 jetons subterfuge. Le jeu est pour 1 à 4 joueurs, et dure environ une heure. Il est collaboratif, tout le monde incarne le célèbre gentleman cambrioleur. Il va falloir faire la lumière sur un mystère, la disparition de la Joconde et avancer ainsi progressivement dans l’enquête.

Après une présentation du personnage d’Arsène Lupin et une mystérieuse lettre manuscrite, le livret de règles invite les joueurs à incarner le héros, pour la suite de l’aventure. Un premier chapitre explique comment jouer et mettre en place le jeu et son plateau. Il y a aussi la pioche et les pions des personnages. Il faut bien lire et le jeu se met en place assez facilement. Il va falloir faire des choix, pour avancer dans l’enquête entre faits, actions, informations et indices. Les lieux à visiter sont numérotés, correspondants ainsi aux cartes. La partie est gagnée si l’on arrive à lire l’épilogue !

Les subterfuges, les tickets vont aider le gentleman cambrioleur, dans ses investigations. Ils aident aussi à échapper à Sholmès, qui ne doit pas se trouver sur la même case de peine de perdre la partie ! Des aides et solutions sont à retrouver à la fin du livret de règles, si besoin. Le jeu est immersif, assez bien construit. Les joueurs deviennent, le temps de la partie, un héros en pleine enquête, qui doit se déplacer, se déguiser, échapper à Sholmès et découvrir des preuves.

Arsène Lupin – Le jeu d’enquête est un coffret, des éditions 404, qui invite à jouer le rôle du célèbre gentleman cambrioleur, pour une grande affaire. Un jeu immersif et familial, à partir de 14 ans, qui est aussi collaboratif, narratif, entre logique, association, choix…