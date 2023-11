Mes créations – Sables colorés et phosphorescents

La collection Mes créations, des éditions Gründ, se complète avec la pochette Sables colorés et phosphorescents, parue en juin 2023. Une pochette qui contient tout le nécessaire pour réaliser quatre magnifiques tableaux, avec les animaux de la forêt.

La pochette, facile à emporter en week-end, ou même en soirée, contient tout le nécessaire, pour réaliser une activité manuelle plaisante. A l’intérieur, de la pochette, se trouvent quatre grandes cartes autocollantes et prédécoupées, à décorer, quatre sachets de sable coloré, dont un est phosphorescent, ainsi qu’un pinceau et un dépliant. Le dépliant présente les instructions, et les modèles, pour créer les tableaux, et s’en inspirer. La pochette contient donc tout ce qu’il faut, pour créer de superbes tableaux en sable, et même phosphorescent ! Les instructions restent simples et claires, pour que les enfants puissent réaliser, le plus en autonomie possible, les quatre tableaux présentés.

La pochette est complète et pratique à emporter. Elle contient tout le nécessaire pour une activité créative ludique. Elle invite les enfants, à partir de 4 ans, à réaliser facilement, de jolis tableaux, en sables colorés. Les instructions, à retrouver sur le dépliant, restent claires et précises, pour les jeunes artistes qui pourront s’inspirer des modèles, ou créer selon leur imagination. Quatre tableaux sont à colorer avec du sable coloré, dont un phosphorescent, le jaune ! L’activité reste simple, il suffit d’enlever, au fur et à mesure, les papiers sur les surfaces autocollantes, pour appliquer délicatement, avec l’aide du pinceau, le sable coloré choisi. Les enfants vont devoir faire preuve de patience et de délicatesse, pour réussir leurs tableaux. Un renard, un loup, un hérisson et un hibou sont représentés sur ces tableaux, des animaux de la forêt, mais aussi nocturnes ! Le graphisme est rond, doux et très plaisant.

Sables colorés et phosphorescents est une nouvelle pochette de la collection Mes créations, des éditions Gründ. Une pochette complète et pratique, qui plaira autant aux enfants qu’aux parents, avec cette activité simple, créative et permettant de réaliser de superbes tableaux, avec des animaux adorables.

