Mes premiers puzzles – Le jardin

Le jardin est un coffret de la collection Mes premiers puzzles, des éditions Usborne, paru en mars 2022. Un coffret, pour les jeunes lecteurs, dès 2 ans, qui se compose de 8 puzzles de deux pièces chacun, ainsi que d’un petit livre qui propose de découvrir la faune et la flore du jardin.

Le petit coffret carré se compose de 8 puzzles solides, de deux pièces chacun, ainsi que d’un petit livre carré. Ce dernier invite les enfants à découvrir et pénétrer dans le jardin, pour y découvrir une multitude de choses, animaux comme plantes. Il y a des fleurs multicolores à observer, autour desquelles tournent des abeilles. Elles volent et virevoltent pour boire le nectar. Il y a aussi un joli papillon à découvrir, avec plein de couleurs, qui aiment aussi voler autour des fleurs. Les saisons sont également à découvrir dans ce petit livre assez complet et plaisant, qui invite aussi à enrichir le vocabulaire des tout-petits.

Le livre est, en effet, assez complet et curieux, proposant, comme un imagier d’associer une image à un mot, mais plus encore, des scènes sont également présentées. Ces dernières sont accompagnées d’une petite phrase, pour découvrir et comprendre le monde qui nous entoure. Ici, c’est le jardin qui est à explorer, entre faune et flore, les jeunes lecteurs vont avoir quelques animaux et plantes à découvrir, pour enrichir leur vocabulaire. En plus de la lecture, le coffret propose aussi huit petits puzzles, de deux pièces chacun, permettant de travailler la motricité fine, l’observation et la déduction. La manipulation est facile, avec des puzzles solides, sur lesquels on retrouve les illustrations du petit livre. Le dessin est plaisant, doux et rond, assez coloré, offrant un univers adorable à découvrir.

Le jardin est un nouveau coffret de la collection Mes premiers puzzles, des éditions Usborne. Un coffret adorable et coloré, qui propose aux enfants, à partir de 2 ans, de découvrir le jardin, sa faune et sa flore, à travers un petit livre captivant, ainsi que de 8 petits puzzles adaptés.

La collection Mes premiers puzzles