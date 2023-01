La collection, non officiel, Minecraft, des éditions 404, se complète avec Le grand livre des trucs et astuces spécial construction. Un guide avec plus de 200 idées de builds, pour devenir un meilleur constructeur. Un livre, de Stéphane Pilet, assez complet, pour comprendre les bases, puis réaliser de grands projets !

Le livre débute par un sommaire illustré, simple et efficace. C’est par les bases que commence l’apprentissage. En effet, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques astuces sont à retenir pour toutes les constructions. Les bannières, le porte-armure, le métier à tisser, les cadres, les textures, entre autres, trouvent des définitions et des explications. Ensuite, ce sont les murs et façades qui sont expliquées, pour poursuivre avec les fenêtres, les toits et sols, les escaliers, les maisons, les décorations, les ponts, les véhicules…

Le guide est assez riche, proposant réellement de s’immerger dans le monde de Minecraft, pour réaliser de superbes constructions. Petit à petit, on arrive des explications aux constructions plus complexes et originales. Des références et exemples sont donnés pour mieux comprendre et faire, par la suite. Les bases sont donc à apprendre, pour perfectionner sa technique sur des éléments simples, pour se lancer dans ses propres créations et réaliser d’incroyables constructions. Plus de 200 idées de builds sont donc à retrouver, pour devenir le meilleur constructeur. La construction n’aura bientôt plus de secrets, grâce à ce guide simple et pratique, qui propose aussi de réaliser des ouvrages fabuleux, des véhicules étonnants… De nombreuses illustrations, pour modèles, accompagnent les explications, de ce guide non officiel.

Minecraft – Le grand livre des trucs et astuces spécial construction est un guide non officiel, des éditions 404. Un livre intéressant et assez complet qui propose de découvrir des bases et des constructions diverses, pour perfectionner sa technique, et se lancer dans des constructions incroyables.

