Mon ami renard – Un album sur l’amitié

Mon ami renard est un bel album de Carolina Rabei, paru aux éditions Flammarion, en septembre 2020. Un livre sur les thématiques de la famille et de l’amitié, qui propose aux jeunes lecteurs une douce et belle aventure, entre rencontres, exploration, amitié et solidarité.

Katie est une petite fille qui habite à la campagne. A des kilomètres à la ronde, il n’y avait pas d’enfant de son âge, mais Katie ne se sentait jamais seule. Elle joue avec des tas d’amis ! Il y a Miss Lapine, qui adore les histoires, Ted l’Ours, qui aime les pique-niques et parmi tous ses amis, il y a la préférée, Ruby, la petite renarde… Alors qu’elle a fini de raconter des histoires avec Miss Lapine et de pique-niquer avec Ted l’Ours, Katie cherche partout Ruby, sa meilleure amie, qui adore les aventures. Katie commence à se dire que vivre sans Ruby serait impossible, impensable ! Alors Katie cherche partout…

La petite fille va suivre des empreintes de pas et découvrir Ruby tout contre un renardeau triste. Là commence la rencontre et l’amitié, Katie va venir en aide au petit renard, pour essayer de retrouver sa maman, une véritable aventure, pour la petite fille, Ruby et le renardeau. Le récit est très doux, les phrases sont courtes, tout comme le texte, adapté ainsi aux jeunes lecteurs. L’histoire est une aventure, une exploration de la campagne et la rencontre de sa faune, ainsi les trois personnages, au fur et à mesure de leur balade, vont découvrir quelques habitants. La famille, l’amitié profonde et naissante sont à retrouver dans l’album, qui met aussi en avant l’entraide et les sentiments. Le dessin est riche et détaillé, offrant de belles illustrations touchantes à découvrir.

Mon ami renard est un ouvrage pour les jeunes lecteurs, paru aux éditions Flammarion, qui présente une grande aventure, faite de craintes, rencontres, découvertes, de surprises et de joies, sur fond d’amitié et d’entraide.