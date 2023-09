My Little Box – « Back to » : La box banane de la rentrée

J’étais pressée de vous retrouver pour vous présenter la box de la rentrée « Back to » signée My Little Box. Canonissime par son format banane, elle se démarque aussi par sa thématique, la redécouverte des années 70, 80 et 90 avec des clins d’oeil iconiques. Sans oublier la collaboration avec la récente et réputée marque Typology que je languissais de découvrir.

Alors, qu’ai-je pensé de la box ? Je vous dis tout sur son contenu !

My Little Box fait partie des Box Beauté que j’ai découverte très tôt, je faisais d’ailleurs partie des premières abonnées : un thème différent chaque mois, une sélection pointue de soins/makeup, des goodies made in My Little Box, sans oublier cette carte illustrée de Kanako que j’avais pour habitude de glisser dans mes livres en guise de marque-page.

Bref, j’étais charmée en tout point !

Et lorsqu’on m’a proposé de découvrir la box de la rentrée, je n’ai pas pu refuser. Sa thématique, son look à chaque fois plus surprenant, et bien sûr la découverte de soins en tout genre, j’avais hâte de l’ouvrir sans plus tarder pour en découvrir son contenu.

My Little Box – Une box banane « Back to »

Il suffit de se rendre sur le site officiel de My Little Box pour apprécier les formats proposés par l’équipe. Chaque mois, elle veille à surprendre ses abonnées en s’entourant de marques connues et reconnues, ou simplement à (re)découvrir. Du coup, je n’ai pas été étonnée de voir que la box « Back to » était déjà épuisée, au grand dam de celles qui languissaient de se la procurer. Pas d’inquiétude, My Little Box a fait en sorte que tout le monde puisse en profiter, en proposant une box dans un format différent, mais tout aussi attrayant, à savoir la box de bienvenue « Make My Lemonade ».

Avec le code FRIEND145104, profitez d’une réduction de – 3€ sur votre première box : canon, non ?

« You’re the one that I want, You’re the one I want, Ooh ooh ooh, honey ! », « Billie Jean is not my lover, She’s just a girl who clams that I am the one, But the kid is not my son », sans oublier « Say my name, Say my name, If no one is arround you, Say baby I love you, If you ain’t runnin’ game ».

Bon, vous l’aurez compris, My Little Box a eu envie de proposer la box banane en 3 versions, à la découverte des années 70, des années 80 et des années 90 : abricot, violet et noir. Encore une fois, elle a fait fort côté imagination, et je trouve ça génial.

Et c’est la banane noire, sur la thématique des années 90 que j’ai eu envie de recevoir. Elle m’a plongé directement dans des souvenirs d’enfance, au top !

Une banane hyper quali’ et tendance signé My Little Box



J’avais envie de faire une parenthèse sur la banane en elle-même qui est juste sublime : en velours côtelé, pile dans la tendance des années citées. Les fermetures éclair sont solides, dorées, ellesressortent à merveille. L’intérieur est pensé à la perfection, puisqu’il rappelle les motifs des années 90, du type bandanas et smiley jaunes. On peut le dire : la thématique est respectée. En plus, la banane est un accessoire hyper tendance en ce moment, portée tout contre la poitrine, elle apporte ce petit plus mode qui fait toute la différence.

Un contenu riche en accessoires

La box « Back to » donne vraiment la banane, et des jeux de mots, il y en a à gogo ici. Il faut bien reconnaître que les accessoires y sont pour beaucoup :

La grosse pince rose qui va sauver nos brushings – « Put your hair in the up »

qui va sauver nos brushings – Les pin’s en forme de Game Boy et de Rubik’s Cube qu’on adore – « Sweet outfits are made of these »

qu’on adore – Le porte-monnaie hyper pratique – « Money, Money, Money »

hyper pratique – Un pinceau plat, idéal pour parfaire le teint – « Il jouait du pinceau debout » Le porte-monnaie trop canon !!

Quand je vous dis que la box fait chanter : ABBA, France Gall, Danzel et Eurythmics, que du bon son, on est d’accord !

Côté soins, cela donne quoi ?

Je suis ravie de la collaboration de My Little Box avec Typology, parce que je ne connaissais pas encore la marque. J’en entends tellement de bien que j’avais envie de m’en faire un avis. L’équipe a glissé 3 soins de façon aléatoire, et c’est le gel visage « aloe vera & fleur d’oranger bio » que j’ai reçu. Je l’ai trouvé surprenant, sa texture notamment, fraîche et à la fois réconfortante. Et c’est surprenant de voir à quel point il est hydratant pour un gel justement. Je conseille d’ailleurs de l’utiliser le soir, le lendemain la peau est moins terne, plus galbée aussi. Côté compo’, on est sur du très lourd, puisque le gel est certifié bio, composé de 99 % d’ingrédients d’origine naturelle.

Charmée par le produit, j’en ai profité pour réaliser mon diagnostic sur le site officiel de Typology qui m’a permis d’en apprendre un peu sur mon type de peau et de choisir les soins appropriés.

L’équipe a également glissé un soin de la marque URIAGE, la pâte SOS – Stop boutons, Purifiant. J’ai trouvé l’idée sympa, même si le soin est très ciblé pour le coup. Dans tous les cas, URIAGE reste une marque phare et les produits qu’elle propose sont excellents.

Du makeup ?

Oui, My Little Box glisse toujours une ou deux pièces de makeup dans ses box. Ici, nous retrouvons deux vernis aux couleurs intemporelles, à utiliser seuls ou bien à deux : la teinte raspberry, ainsi qu’un top coat pailleté. Sans oublier l’éternel rouge à lèvres MAC en teinte « Dangerous », soit un rouge affirmé à la Madonna, on adore ! Enfin, pour parfaire cette jolie sélection, une miniature de l’eau de toilette « Ck One » de Clavin Klein est glissée également. À savoir, LE parfum que j’ai porté pendant des années ; nostalgie quand tu nous tiens…

Vous l’aurez compris, je suis tombée sous le charme de cette box de rentrée qui m’a plongé dans les années 90. Encore une fois, je comprends qu’elle ait eu autant de succès, elle se démarque clairement des box que j’ai pu découvrir récemment, toutes marques confondues.

Et je terminerai en chantant, forcément !…

« You can dance, You can Jive, Having the time of your life », « Like a virgin, Touch for a very first time », « If you want a be my lover, You gotta get my friends ».

Je dois quand même vous dire un secret : j’étais bien plus intéressée par Nirvana, Silverchair, The Cranberries ou encore Alanis Morisette, mais chut !