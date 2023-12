Myrodia – La dernière parfumeuse

La dernière parfumeuse est le premier tome de la nouvelle série jeunesse, Myrodia, des éditions Ragot, paru fin octobre 2023. Un roman d’Eva Grynszpan et Ariane Delrieu, qui présente un monde où les odeurs ont un pouvoir, un monde de fantasy original et captivant.

C’est l’odeur du chocolat chaud qui réveille Rose d’habitude ! Un doux parfum de cacao, avec une touche de cannelle et un zeste d’orange. Une boisson chaude que la mère de Rose trouve bien trop sucrée. Cela n’empêche pas le père de Rose de lui préparer chaque matin. Mais ce matin-là, rien ! Ce qui réveilla Rose c’est le son d’une petite patte qui n’arrête pas de gratter. Rose grommelle à Tapenade d’arrêter de gratter. Le bruit stoppe un instant, puis reprend. La jeune fille doit ouvrir son deuxième œil ! Elle fâche Tapenade affirmant que cela fait déjà cent fois qu’elle lui dit de ne pas gratter son réservoir à graines, sinon il va finir par percer. Rose lance un regard noir à son hamster.

C’est un monde magique et fantastique qui est à découvrir dans ce roman jeunesse. Myrodia est un monde enchanteur en danger, qui va avoir besoin de la jeune Rose, qui semble avoir des capacités olfactives intéressantes. Elle s’envole alors pour cette île mystérieuse, où les parfums peuvent guérir ou tuer… Le récit est curieux, intéressant et captivant, avec ce monde de parfums et d’odeurs, qui semble éveiller le sens de l’odorat. Un pouvoir fantastique, que va découvrir la jeune héroïne, et qui devoir apprendre à maîtriser tout cela. Elle va également se découvrir de nouveaux amis, proposant, dans ce sens, une belle histoire d’amitié. De belles illustrations accompagnent le roman, ce qui ravira les jeunes lecteurs.

La dernière parfumeuse est un joli roman jeunesse, des éditions Rageot, qui présente un récit fantastique. Un univers original et captivant, sensoriel, entre aventure, apprentissage, magie et amitié, autour d’une héroïne attachante.

