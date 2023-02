Nevada, tome 4, Jack London

Jack London est le quatrième tome et avant-dernier album de la série Nevada, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Fred Duval, Jean-Pierre Pécau et Colin Wilson, parue fin janvier 2023, qui revient quelque peu sur la jeunesse du héros, à travers des révélations fortes.

Dans la baie de San Francisco, les jeunes Nevada et Louise se dépêchent de voler quelques dernières poches d’huitres, avant que la marée ne remonte. Ils semblent satisfaits de leur prise, et pensent qu’ils vont pouvoir manger à leur faim pendant un bon mois ! Louise, quant à elle, se réjouit de pouvoir dormir dans des draps propres. Soudain, une lumière éclaire leur petite embarcation. La patrouille de pêche les a surpris et leur demande de rester où ils sont. Mais les deux amis ne veulent pas finir en prison. Ils décident de prendre la fuite. La patrouille leur demande de ne pas faire les idiots. Ils préviennent que les ostréiculteurs ont engagé une milice. Ils possèdent un vapeur et il vaudrait mieux ne pas tomber sur eux ! La patrouille ne veut pas les voir se faire massacrer… Nevada et Louise arrivent à leur fuir, mais tombe rapidement sur un bateau vapeur !

Le récit est plutôt bien découpé, avec ce flashback surprenant, au début de l’album, qui invite à découvrir une partie du passé des deux héros. Puis, on retrouve les deux personnages, à leur époque, prêts à dévoiler au grand public une partie sombre de leur histoire. Quelques années auparavant, Nevada et Louise tentaient de survivre, ils firent sauver par Jack London ! Ils vont vite devenir militant à ses côtés, mais aussi prendre des risques… La bande dessinée est ainsi rythmée, présentant les deux héros qui veulent dévoiler une partie de leur histoire, avec que celle-ci se retourne contre eux. C’est plaisant, captivant, bien mené et s’inspirant de faits réels. C’est à cette époque qu’ils vont devoir se confronter à Carlsen, leur pire ennemi… Le dessin reste le même, les scènes et le découpage se montrent travaillés et efficaces, les personnages sont parfois grossiers.

Jack London est le quatrième tome, et avant-dernier, de la série Nevada, des éditions Delcourt. Un album surprenant, assez bien rythmé et curieux, qui revient sur une partie de la vie de Nevada et Louise, lorsqu’ils volaient pour tenter de survivre…

