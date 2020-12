“Nos Vallées”, un single solidaire pour les sinistrés de la tempête Alex

Le 2 octobre, la tempête Alex sévissait dans les Alpes Maritimes, défigurant plus particulièrement les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée. Face à l’ampleur de la catastrophe, le Département s’était mobilisé en lançant un appel aux dons national en faveur des sinistrés. Un formidable élan de générosité s’était alors mis en place. Aujourd’hui, ce sont près de deux millions d’euros qui ont été récoltés. Presque trois mois après le passage de la tempête, la solidarité est toujours là. Ainsi, afin de récolter des fonds pour les sinistrés de la tempête Alex, le Département des Alpes Maritimes a souhaité faire entendre la voix des vallées grâce à la création d’une chanson solidaire, interprétée par de nombreuses personnalités ayant un ancrage local.

Lundi 21 décembre, c’est à Nice au Palais des Rois Sardes, qu’a été dévoilé le clip du single « Nos vallées ». Charles Ange Ginésy, Présisent du Département des Alpes Maritimes et Eric Ciotti, Député des Alpes Maritimes, présents à cet événement, ont rappelé l’immense mobilisation de tous au lendemain du passage de la tempête Alex et ont salué la création de ce single « Nos Vallées », véritable hymne solidaire aux vallées sinistrées.

Initié par le Département, ce projet musical a vu le jour grâce à Stéphane Brunello et Philippe Hattemberg qui ont coécrit ce titre et à Gil Marsala, producteur et initiateur des week-ends solidaires regroupant plusieurs milliers de bénévoles qui donnent de leur temps chaque semaine pour aider les sinistrés.

Il aura fallu une semaine à Stéphane Brunello et à Philippe Hattemberg pour composer « Nos vallées ». Une mélodie simple, avec un texte émouvant et authentique et un refrain terriblement entêtant, qui ont immédiatement séduit de nombreux artistes, sportifs et personnalités, attachés de près ou de loin au Département. Durant le mois de novembre, plus d’une vingtaine de personnalités (Michel Boujenah, Noelle Perna, Madame Monsieur, Rose, Priscilla Betti, Rébecca, la gagnante de The Voice kids 2020, Baby J et Laura Giordano qui ont participé à The Voice cette année, Medi, Carla, Didier Deschamps, Guillaume Néry, Julia Pereira, Stéphanie Pareja, Bertrand Chameroy, Laurent Barat, des joueurs de l’OGC Nice et de l’AS Monaco…) se sont retrouvés en studio pour prêter leur voix et leur image à cet hymne solidaire.

Pour accompagner le lancement du clip et du titre, de nombreuses personnalités avaient fait le déplacement au Palais Sarde. Les auteurs Stéphane Brunello et Philippe Hattemberg et le producteur Gil Marsalla étaient entourés de Noelle Perna, Priscilla Betti, Rébecca, Stéphanie Pareja, Laure Giordano, Baby J, Carla, Medi, Guillaume Néry.

Le titre « Nos Vallées » est disponible sur les plateformes de téléchargement (spotify, deezer, itunes, amazon music, tidal, youtube) au prix de 1.29 euros. Il suffit de suivre le lien : backl.ink/143483878

L’ensemble des bénéfices de la vente du titre et les droits d’auteur seront reversés au profit des villages sinistrés sur le fonds de solidarité départemental.