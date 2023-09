PACO – J’aime la musique – Cherche et Trouve

« Paco – J’aime la musique » rejoint les livres musicaux de la même collection, disponibles aux Éditions Gallimard Jeunesse. Grâce aux 24 puces intégrées, les enfants vont suivre leur héros préféré lors de ses nombreux périples, à la découverte de différents genres musicaux.

Un « cherche et trouve » qui swingue

« Paco – J’aime la musique » fait partie de la collection de « cherche et trouve » musicaux que nous apprécions tout particulièrement chez FranceNetInfos. Les albums contiennent des puces sur lesquelles il faut appuyer pour écouter un son de qualité, intégré à l’histoire, pour encore plus de fun. Et du fun, il y en a dans les aventures de Paco. Ce chien aime la musique, adore la musique, c’est bien simple, la musique, c’est toute sa vie. Et pour en profiter comme il se doit, il s’est entouré de copains musiciens qui partagent la même passion : voyager à la découverte de différents sons et musiques.

Pour info, le livre est disponible chez AMAZON.

Et si on parcourait le monde ?

Dans « Paco – J’aime la musique », Magali Le Huche propose de suivre Paco lors de ses différents voyages : Afrique, Nouvelle-Orléans, Londres, New York et Italie. Il partage ses plus beaux souvenirs avec le lecteur en musique et en images. Le livre est superbe, tout y est ! Des albums photo, des cartes postales, des tickets d’entrée aux spectacles et de nombreuses anecdotes.

Et bien sûr, la musique !

Le lecteur va découvrir des musiques imprégnées de différentes cultures. Paco commence par Paris, sa ville de cœur où des artistes chantent à tous les coins de rue, et bien sûr l’opéra qui promet des moments de splendeur. Puis, il se rend en Afrique avec ses amis ; ils se laissent porter par le son du balafon et de la kora. Percussions et cordes se mélangent à merveille, on se croirait au Mali ! Ils continuent leur voyage en se rendant à La Nouvelle-Orléans, à la découverte du Jazz. Ah, le Jazz, on en voudrait encore et encore. Welcome to London City où Paco et ses amis dansent sur du bon vieux rock. À New York, c’est Disco en mode « Saturday Night Fever ! », et on adore ! Et enfin Venise, un voyage durant lequel Paco et ses amis profitent du carnaval au son du violoncelle.

En appuyant sur les puces sonores, les enfants auront l’impression d’y être. Ils vont se régaler en s’imprégnant de la culture musicale de chaque pays. Ils pourront aussi suivre la petite Lili sur chaque page pour le côté ludique.