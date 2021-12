Pamplemousse Peluches : Des peluches et poupées made in France

En 2019, je vous présentais la marque Pamplemousse Peluches qui, comme son nom l’indique, possède un catalogue de peluches de qualité française, absolument adorables. J’avais été conquise par la bouille de ces compagnons, plus doux que jamais. C’était donc logique pour moi de vous présenter mes coups de cœur à l’occasion de Noël.

Pamplemousse Peluches : Un savoir-faire artisanal

Je trouve que Pamplemousse Peluches gagne à être davantage connue. Déjà parce que l’équipe et super sympa et que les produits sont de grande qualité. La marque possède un savoir-faire artisanal unique, puisque chaque peluche est confectionnée à la main avec beaucoup de soin. Les enfants pourront donc cajoler leurs peluches durant de longues années. La marque propose également des poupées, des doudous, ainsi que des hochets. Soit, une sélection de produits pour tout âge, et ça c’est plutôt chouette. Elle a compris que la peluche n’est pas qu’un simple jouet, mais un véritable partenaire de jeu. Un compagnon qui fait partie intégrante de la vie de l’enfant, auquel il s’attache, au point de faire partie de la famille.

Mes coups de cœur pour Noël

Lorsqu’on se rend sur le site de Pamplemousse Peluches pour la première fois on ne sait que choisir tant les peluches et autres produits sont magnifiques. Néanmoins, j’ai eu un gros coup de cœur pour les poupées cette année. Déjà, j’ai été très surprise de voir qu’ils en proposaient. Ensuite, lorsque je les ai vues, je me suis dit : waouh, qu’est-ce qu’elles sont belles !

La « Poupée en tissu Antoinette »

« Antoinette », en voilà un joli prénom de poupée. Que dire si ce n’est qu’elle m’a fait fondre ? Elle a une bouille adorable, assez ses petits yeux rieurs. Je la trouve extrêmement bien conçue, on est vraiment sur du haut de gamme pour le coup. Les coutures sont parfaites, les détails également. Notamment sa tenue liberty hyper tendance, tout en douceur. Ainsi que ce petit tour de cou qui apporte encore plus d’élégance à la petite Antoinette. D’ailleurs, il est personnalisable pour les parents qui aimeraient ajouter une broderie.

J’aime aussi beaucoup sa forme que je trouve accueillante puisqu’elle a les bras grands ouverts, prête à recevoir des câlins, encore des câlins, plein de câlins. Est-ce qu’on peut s’attarder quelques secondes sur sa coiffure ? Ses deux petites couettes en forme de pompon, trop chou ! Je tiens à préciser qu’elle mesure 41 cm, autant dire qu’elle aura une place de choix lovée tout contre l’enfant qui aura le plaisir de la câliner.

Son prix : 70 €, à retrouver ICI

La peluche « Petit Ours Robert »

La peluche est un classique indémodable des cadeaux de Noël. Aussi, j’avais envie de vous présenter l’une de mes favorites de Pamplemousse Peluches, à savoir le Petit Ours Robert. Proposé dans plusieurs coloris et tailles (30 ou 40 cm), il n’aura aucun mal à trouver sa place au sein d’un nouveau foyer. Il est superbe ! Et sa douceur est juste incroyable avec sa fausse fourrure de haute qualité. Il fourmille de détails, notamment les broderies de ses yeux et de son nez. Ainsi que ce tissu en coton écossais que l’on retrouve sur ses oreilles et ses pieds.

Parmi les couleurs proposées, il y a le bleu gris écossais, le ciel Liberty, le blanc Liberty bleu, le blanc Liberty rose, le blanc écossais, le beige Liberty, le rose Liberty, le prune Liberty, le bleu gris Liberty et le chocolat Écossais. De quoi séduire plus d’un parent en recherche d’un compagnon idéal pour leur bambin.

Son prix : 92 €, à retrouver ICI (il est également personnalisable)

Vous l’aurez compris, Pamplemousse Peluches est une marque qui propose des peluches et poupées made in France. Chaque pièce proposée est élégante, conçue avec soin, personnalisable et glissée dans un élégant pochon en coton. Sans oublier ce livret qui accompagne tous les modèles, sur lequel est inscrit le nom de la personne ayant conçu le produit, ainsi que sa date de fabrication.

Vous avez un cadeau de naissance à faire ? Rendez-vous sur le site pour découvrir les doudous et hochets proposés par la marque. Vous aurez l’embarras du choix !