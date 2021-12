Jouets et figurines Papo : Un garage et des voitures pour Noël

Peut-être êtes-vous à la recherche d’un cadeau de Noël ludique à faire à un bambin fan de petites voitures ? Parmi nos coups de cœur cette année, il y a la marque de figurines Papo qui propose un garage en guise de décors, ainsi qu’un set de 3 véhicules pour aller avec. Nous avions envie de vous présenter tout cela plus en détail, c’est parti !

La marque Papo est certes connue pour ces jolies figurines que nous vous présentons régulièrement sur FranceNetInfos. Néanmoins, elle propose aussi de jolis décors comme celui que nous avons pu découvrir, à savoir ce joli garage. Et pour tout vous dire, il s’agit d’une nouveauté 2021, soit la certitude de surprendre le petit lorsqu’il ouvrira son cadeau le jour de Noël.

Le garage ainsi que le set de voitures sont disponibles ICI.

Le décor – Le garage Papo

Le garage de Papo City est bien conçu, puisqu’il est suffisamment robuste pour que l’enfant puisse jouer avec ses voitures pendant un long moment. En carton solide, il est joliment illustré. Réaliste, il n’aura aucun mal à s’inventer ses propres histoires. Et faire rouler ses voitures au cœur même du garage, en profiter pour faire un plein d’essence, les faire nettoyer ou encore procéder à une révision technique. Les couleurs sont plutôt sympas, assez vives. Elles attireront l’œil des plus jeunes sans aucun souci. Ils vont s’éclater, c’est certain !

Le set de 3 véhicules Papo

Une fois monté, il aura forcément envie de jouer avec des voitures, et cela tombe bien puisque Papo propose aussi un kit de 3 véhicules en bois très sympa. Il se compose d’une voiture bleue, d’une voiture de course rouge, ainsi que d’un camion bleu clair. Et pas d’inquiétude, le décor est suffisamment solide pour recevoir ces véhicules, les faire rouler encore et encore, les garer, etc.

Et pour les enfants qui raffolent des figurines Papo, parmi les récentes nouveautés, il y a plusieurs animaux tels que la fourmi ou encore le rouge-gorge absolument adorable. Sans oublier, des figurines sortis tout droit de contes de fées, ainsi qu’une collection développée autour de l’équitation.

Joyeux Noël avec Papo !