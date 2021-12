Tyrrells – Chips Posh Prawn Cocktail

La marque anglaise de chips, Tyrrells, ne cesse de surprendre nos papilles, avec des nouveautés, des innovations et des saveurs curieuses. Pour cette fin d’année, la marque continue d’étonner, avec ces chips de pommes de terre au goût de cocktail de crevettes !

Tyrrells est une marque anglaise qui, depuis 2002, a réussi à se faire une place. La marque est connue, et le succès reste simple, avec des ingrédients soigneusement choisis, selon les saisons et les variétés. Les recettes sont bien équilibrées, assaisonnées, croustillantes et parfaites.

Les chips sont faites avec des pommes de terre sélectionnées, cuites avec la peau, plongées dans la friteuse, avant d’être séchées, pour retirer le plus d’huile possible. Les chips sont savoureuses, croustillantes, ondulées, conservant leurs belles saveurs.

Tyrrells, pour cette fin d’année, présente la saveur Posh Prawn Cocktail, un goût cocktail de crevettes incroyable. Les chips surprenantes, loin des traditionnelles, avec une touche rétro et distinguée. Les chips de pommes de terre sont cuisinées avec de huile de tournesol, du sucre, du sel, des arômes naturels, du vinaigre d’alcool sec, de l’extrait de levure, mais aussi de la tomate et de l’oignon en poudre, et du cognac et du paprika. Les chips sont savoureuses, croustillantes, surprenantes, avec en bouche des notes de tomate, d’oignon et de crevettes, une touche de cognac. La tomate et le piquant reste un peu plus, apportant une force, sur la fin de la bouchée, plutôt surprenante et plaisante.

La marque anglaise de chips Tyrrells présente une nouvelle recette surprenante, Posh Prawn Cocktail. Des chips de pommes de terre au goût cocktail de crevettes, croustillantes, savoureuses et surprenantes, avec un bon goût de crevettes piquantes, qui se termine par une touche de tomate délicieuse.

