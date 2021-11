Playmobil : De nouveaux calendriers de l’Avent 2021

Playmobil est une marque incontournable, que l’on retrouve pratiquement dans toutes les chambres d’enfants. Aussi, les univers multiples s’agrandissent, pour le plus grand plaisir des petits, notamment à travers les calendriers de l’Avent, qui permettent de s’amuser et de s’émerveiller, en attendant Noël.

En effet, depuis 1974, le concept de jeu Playmobil est apprécié des parents comme des enfants, pour jouer, s’imaginer et vivre de fabuleuses aventures, à travers de multiples univers, pour tous, du bateau de pirates, en passant par les princesses, l’histoire, l’espace…

Pour finir la fin de l’année 2021, et afin que les enfants patientent jusqu’à Noël, la marque propose de nouveaux calendriers de l’Avent et d’autres, déjà parus les années précédentes, qui restent inscrit dans l’esprit de Noël. Pas moins de six nouveaux calendriers de l’Avent inédits et variés sont à découvrir et à offrir aux enfants, petits et grands pour attendre le Père Noël, tout en s’amusant.

Parmi ces nouveautés de fin d’année, France Net Infos a pu découvrir et ouvrir avant l’heure, ce calendrier de l’Avent Pique-nique royal, un univers adoré par les enfants, celui des Princes et princesses ! Le coffret coulisse, laissant apparaître le décor à installer, pour s’imaginer, par la suite, de royales aventures. Avec ce décor un livret, la notice pour assembler tous les éléments et accessoires, permet de monter correctement tous les objets. Sur le devant de la grande boîte, une belle illustration est à découvrir et les vingt-quatre cases à ouvrir se dessinent très bien. Les numéros sont à retrouvées sur de belles étoiles jaunes, parfaitement visibles, pour les jeunes enfants. Sur l’envers de la boîte, des boîtes qui permettent de compléter l’univers, avec les références, sont à retrouver.

Le calendrier de l’Avent est un superbe cadeau, pour les enfants, qui auront hâte d’ouvrir toutes les cases, petites et grandes, car il y en a de toutes tailles, pour les personnages et les accessoires plus ou moins grands. Un élément se détache facilement, de derrière la grande boîte, afin de pouvoir l’accrocher au mur, si besoin. Elle peut aussi être posée sur un meuble, être exposée et présentée. Les enfants vont pouvoir ainsi explorer la première case qui cache le premier personnage, une belle princesse et son diadème. Dans la deuxième case, une grande, se trouve le jupon violet de cette princesse. Le premier accessoire, le panier de pique-nique, se trouve derrière la troisième fenêtre.

Ainsi de suite, les enfants, vont ouvrir des cases, au fil des jours du mois de décembre, jusqu’au 24, veille de Noël, pour découvrir un univers qui va s’étoffer et s’enrichir, et ainsi embellir leurs histoires, petit à petit. Quatre personnages, des animaux, une barque, des accessoires sont à retrouver, au fur et à mesure des cases à ouvrir, pour un bel univers à découvrir et des histoires à inventer.

Playmobil, marque incontournable, présente de nouveaux et beaux calendriers de l’Avent, pour cette fin d’année et faire patienter, tout en s’amusant, les enfants, petits et grands, à travers différents univers captivants. Le coffret Pique-nique royal fait partie de ces belles découvertes et de ces collections préférées des enfants…

La marque incontournable Playmobil est à retrouver par ici…