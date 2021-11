Idées de cadeaux publicitaires pour restaurant, café et hôtel

Responsable d’espace de restauration ou d’hôtellerie, vous recherchez une stratégie efficace pour promouvoir votre marque et fidéliser votre clientèle ? La distribution des cadeaux à vos différents visiteurs se présente comme une idée géniale et prometteuse. Voici de ce fait des idées de produits riches en charme que vous pouvez leur offrir.

Optez pour des boîtes repas comme cadeaux publicitaires pour votre entreprise

Développer des astuces de promotion d’une marque désireuse de réussir demande assez d’ingéniosité et de créativité. Tout spécialement, une analyse montre que le jeu constitue un canal accessible pour apprendre ou véhiculer un message. C’est pourquoi offrir des boîtes de repas à vos clients figure parmi les jouets pour restaurant les plus efficaces. L’avantage avec ce type de cadeaux, ce sont des accessoires du quotidien utiles et discrets. En effet, vous gagnerez beaucoup à miser sur des produits durables et pratiques, que sur ceux qui ne tiennent pas longtemps et ne peuvent servir fréquemment.

Offrez des accessoires de jeux pour enfant comme cadeau de publicité

En tant que personnes très sensibles et écoutées dans la société, les tout-petits constituent des canaux super efficaces pour véhiculer des messages de promotion. En effet, ils ont une bonne capacité à convaincre les plus grands à réaliser des actions qu’ils n’avaient pas programmées. Peut-être avez-vous déjà aussi vécu cela.

Pour atteindre plus facilement de potentiels clients, offrez des accessoires de jeux aux enfants fréquentant votre structure, et laissez-les opérer leur magie. Les boîtes surprises avec jouets, peluches et les coloriages sauront bien les égayer.

Des cadeaux utiles personnalisés pour la publicité de votre espace

Que vous les offriez aux clients, prospects ou travailleurs de votre entreprise, les cadeaux publicitaires améliorent votre image de marque auprès de la communauté. L’idéal, c’est de vous tourner vers des produits utiles.

Votre structure de loisir, de restauration ou d’hôtellerie peut effectivement donner à ses clients fidèles des biens nécessaires, imprimés de votre marque. Vous pouvez y apposer votre logo, vos contacts ainsi que vos différentes prestations. Les idées de cadeaux clients à personnaliser incluent gobelets, montres, stylos, chapeaux, T-shirts, agendas et sacs pour n’en citer que quelques-uns.