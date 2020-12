Pourquoi et comment effectuer la rénovation de sa toiture dans le 78  ?

Refaire sa toiture en Yvelines( 78 ) engage des travaux importants. Pourquoi faut-il faire refaire sa toiture ? Quand se lancer dans les travaux dans le 78 ? S’il est conseillé de rénover une toiture environ tous les 30 ans, certaines réparations ou petits travaux peuvent être effectuer plus souvent, afin de préserver la toiture.

Pourquoi refaire une toiture ?

Les raisons pour refaire une couverture sont nombreuses et dépendent spécifiquement de votre situation.

Il peut être indispensable de refaire votre toiture lorsque celle-ci a subi des dégâts importants, ou que des soucis récurrents ne peuvent pas être résolus par une simple réparation.

Vous pouvez également choisir de refaire votre toiture pour améliorer votre qualité de vie, notamment en utilisant des matériaux plus respectueux de l’environnement et en mettant en place une meilleure isolation thermique. Rénover votre toiture, c’est également l’occasion de changer complètement son aspect visuel et de donner une autre allure à votre maison (en respectant les normes locales en vigueur), changer les tuiles ou les gouttières par exemple.Cela permet également de faire augmenter sa valeur marchande.

Dans tous les cas, avant de vous lancer, la réfection doit être soigneusement étudiée en fonction de votre projet, de votre budget et des spécificités de votre toiture.

Quand refaire ou rénover une toiture ?

Il est important de contrôler votre toiture au moins une fois par an, et après chaque gros épisode d’intempéries. Sollicitez régulièrement la visite d’un couvreur 78 selon l’ancienneté de votre toiture comme Patrice Beautour :

Tous les 10 ans pour un toit d’une dizaine d’années ou moins,

Tous les 2 ans pour un toit datant de 20 ans,

Tous les ans pour un toit datant de 40 ans.

Ces précautions vous permettront de conserver une toiture en bon état le plus longtemps possible, et de repérer immédiatement les signes annonciateurs d’un problème au niveau de votre toiture. Parmi les signes auxquels il faut prêter attention, pensez à :

Vérifier qu’il ne manque aucune tuile ou ardoise à votre toiture,

Vous assurer de l’absence d’infiltrations ou de fuites d’eau,

Surveillez également une éventuelle apparition de mousse ou de lichen sur les tuiles,

Vous assurer également que les crochets des ardoises ne sont pas oxydés, que les tuiles ne sont pas ondulées ou que votre couverture en zinc n’est pas rugueuse. Ce sont les signes qu’un changement s’impose.

Avant de procéder à la réfection de la toiture, un spécialiste doit examiner la charpente afin de vous proposer les solutions les plus appropriées.