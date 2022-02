Partagez





Vers 4 heures du matin, ce 24 février 2022, Vladimir Poutine le président Russe, a annoncé une “Opération Militaire” en Ukraine. Pour le maître du Kremlin, il s’agit de défendre les séparatistes de l’Est du pays, qui sont en guerilla depuis près de huit ans avec les forces militaires Ukrainiennes de cette nation. Pourquoi la Russie déclare t’elle la guerre ? Nous allons synthétiser un article, qui vous permettra, de mieux connaître les enjeux militaires, économiques et sociaux, d’une situation explosive à 2 300 kilomètres de Paris !

“Ce lundi 21 février les deux républiques séparatistes de Donetsk et Lougansk sont installées sur des territoires indépendants de l’Ukraine…”

Cette déclaration de Vladimir Poutine, annonce une intervention militaire, dans le bassin minier du Donbass. Si les accords de Minsk, il y a 8 ans sont mis à mal, par le président Russe, c’est avant tout, pour conforter une stratégie géo-politique, qui va amener la Russie, l’Europe et le reste du monde, dans une nouvelle brèche, qui va entailler l’équilibre de la paix, mais surtout, va redéfinir les flux financiers mondiaux, dans un entonnoir certain.

Depuis 2014, on assiste aux portes de l’Europe à une guerre sournoise qui aurait fait plus de 14 000 morts. Ce chiffre est selon les sécessionnistes qui occupent l’Est de l’Ukraine, bien plus important, avec 2 600 civils morts et 5 500 blessés graves (chiffre ONU). Si l’ONG “Norwegian Refugee Council” a tiré plusieurs fois la sonnette d’alarme, c’est à cause de la séparation de familles, causée par la ligne de front. L’exode massive a commencé, dès ce mercredi 23 février, avec déjà près de 96 000 personnes issues des républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk.

Le Donbass : Une population majoritairement Russe !

Au début du XXème siècle, l’Holodomor, la grande famine à caractère génocidaire, orchestrée par Staline avait fait plusieurs millions de morts (4 à 5 millions de personnes). Cette période en 1932-1933 est minimisée par Vladimir Poutine, qui a toujours refusé à l’Ukraine le mot de génocide.

Depuis ce passé peu glorieux lié à Staline, après 1929, jusqu’en 1959 ce sont plus de 600 000 Russes qui sont passés dans l’Est de l’Ukraine, pour habiter et exploiter cette région. Aujourd’hui, on annonce plus de 3 millions de soviétiques soit 1 habitant sur deux, dans la région du Donbass.

Le gouvernement de Kiev depuis le référendum de 1991 où 83,9 % des électeurs de l’Oblast de Donetsk et 83,6 % de l’Oblast de Louhansk ont dit “Oui” pour l’indépendance. Depuis 1993, le gouvernement Ukrainien a fait fermer une multitude de mines, il a appauvri toute une région, en pilonnant des édifices industriels et publiques. Les oblasts sont des subdivisions administratives, à Kiev, tout à été fait pour enlever le pouvoir à ces indépendantistes qui se revendiquent “proche de la Russie”.

Poutine a une vision du moyen-âge qui reste le socle de ces régions attenantes à la Russie…

Pour le chef d’Etat Russe, il faut re-situer l’Ukraine, comme un pays frontalier. Au XI°siècle, “Le Rus” de Kiev était la zone géographique la plus vaste d’Europe. Si les “Coumans” ont pillé cette région, il y a les “Tatars” et “Les Mongols” en 1240. De la mer noire à la mer d’Azov, un territoire de l’empire de la horde d’or (Mongols), au frontière du Grand Duché de Lithuanie. Au XIV°siècle la Russie s’est repliée au Nord…

Poutine souhaite revenir à la fin du XVII° siècle : La Russie et la République des Deux-Nations (Pologne et Lithuanie) se partagent l’Ukraine. Pour le maître du Kremlin la prise de la Crimée, était déjà un retour à l’histoire sur l’empire Mongol (dirigé par la dynastie des Khan), l’histoire retourne au temps de l’impératrice Catherine II de Russie en 1772, concernant l’Ukraine, qui dans le partage ouvre la voie vers la mer noire. La Russie a fait disparaitre la Pologne au passage, avec quand même l’ouest de l’Ukraine, laissé à l’empire des Habsbourg.

L’Ukraine indépendante en 1917-1921 et depuis 1991 !

Krouchtchev en 1954 offre la Crimée à l’Ukraine sous domination Russe. Que fera Vladimir Poutine ? Aujourd’hui plusieurs scénarios s’élaborent, même si pour le président Russe, refaire l’histoire va prendre quelques temps.

1ère Hypothèse : L’Ukraine passe sous le contrôle russe, sous la totalité du territoire. La Russie, va devoir financièrement redéployer des budgets pour re-démarrer le Donbass, poumon industriel aux portes de la Biélorussie dirigée par Alexandre Loukachenko qui devra s’allier militairement avec Poutine.

2ème Hypothèse : La Russie implore l’Europe de bien vouloir accepter un compromis entre les régions séparatistes et l’Ukraine, pour créer des enclaves, gérées militairement et indépendantes économiquement. Les banques russes et les oligarques mettent la main aux bourses, pour financer, la restructuration de ces zones.

3ème Hypothèse : La 3ème guerre mondiale est déclarée, l’Europe va devoir protéger la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l’Estonie, la Slovaquie, la Hongrie, et la Roumanie…L’armée Européenne va alors devoir se constituer très rapidement, car le président Turc Recep Tayyip Erdogan pourrait aussi vouloir profiter de la situation, pour conforter son pouvoir autour de l’axe Bulgare et mer Egée.

800 000 soldats russes et un budget militaire qui va exploser !!

Une première estimation qui pourrait amener la Russie à dépenser entre 2,5 et 9 millions d’euros par jour ( les bombardiers russes sont les plus coûteux).Le Kremlin a déployé plus de 200 000 hommes à sa frontière. RBK l’organe financier moscovite, évoque 58 milliards de roubles sur une année plausible, en cas de conflit long. Les missiles “Kalibr” seront déployés massivement sur l’Ukraine, d’après les chroniqueurs internationaux, qui scrutent la situation au jour le jour…https://fr.sputniknews.com

Volodymyr Zelensky le titulaire actuel de l’Ukraine élu au suffrage universel, va devoir s’appuyer sur le régiment Azov créé le 5 mai 2014, composé de + 5000 hommes. Il devra composer avec des mercenaires venus des quatre coins de l’Europe. 350 000 militaires et réservistes vont combattre l’armée russe, bien mieux équipée !

DERNIERE MINUTE : La France s’apprête a déployer une force militaire dans l’Est de l’Europe (Roumanie), notre pays va devoir également accueillir des réfugiés de l’Ukraine, en grand nombre, on estime à plus de 5 millions d’Ukrainiens qui fuiraient leur pays. Emmanuel Macron a dénoncé avec force cette invasion russe, il communiquera sur l’évolution de cette guerre, qui va lourdement affecter notre économie, par l’augmentation de l’énergie, de certains biens alimentaires. À l’heure de l’élaboration de l’article, l’armée russe attaque les principales villes de l’Ukraine, par voie aérienne et missiles dont Kiev la capitale.

Eric Fontaine