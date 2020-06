Qalqalah plus d’une langue au CRAC à Sète (exposition)

Partagez





L’exposition Sétoise prévue depuis mars, réouvre ses portes !. La mise en bouche d’un collectif d’artistes s’intitule “Qalqalah plus d’une langue”. On y découvre ; Lawrence Abu Hamdan, Sophia al Maria, Mounira al Solh, Benoit Grimalt, Noureddine Ezarraf, Fehras Publishing Practices, Wiame Haddad, Vir Andres Hera, Institude for Incongruous, Serena Lee, Ceel Mogami de Haas, Sara Ouhaddou…

L’exposition vous délivre un parcours sur 7 salles climatisées et sécurisées “Covid-19” !

Accrochages, films, performances & mises en image, voilà ce qui vous attend…Plonger dans ce monde artistique, c’est s’interroger, se questionner “Qalqalah” n’a pas de traduction, mais une consonance phonétique et artistique.

Montasser Drissi, l’artiste rebelle !

Si l’espace évoque une intervention graphique, l’homme issu de la “Haute École des Arts du Rhin” explore plutôt le champ graphique. En 2019, il précisait “La typographie arabe et latine, n’a pas à se miner pour être harmonieuse” disait l’artiste lors d’une interview publique. Entre nos modes fondamentaux de communication écrite, si l’artiste qui a vécu à Marrakech, a aujourd’hui posé ses valises à Nancy, c’est pour la richesse d’une calligraphie arabe, mais aussi inspirée par un courant Européen.

La poésie de la langue, puise sa signification dans la singularité des mots…

Sara Ouhaddou, parle un dialecte arabe, mais l’utilise dans un environnement Amazighe. Sudiste dans l’âme, son inspiration vient des tisserands du Haut Atlas Marocain, mais aussi des ruelles de Tanger.”L’oeuvre Atlas”matérialisé par des blocs de marbre, reformate l’alphabet Tifinagh, dans son contexte le plus noble .

Tempory Art Platform (works on paper).

Douze oeuvre rassemblées, on évoque le Liban, la presse, la politique. Quand on pense à ce pays, on imagine aisément la résonance de l’après confinement, sur la situation économique désastreuse du Liban. Mounira al Solh, vit à Beyrouth, mais aussi travaille à Amsterdam, à 42 ans elle observe, crée et informe. Son exposition vise des portraits, des vidéos engagées, des petits formats introvertis, le tout est éminemment politique.

Ceel Mogami de Haas…

L’artiste explore les relations, entre écriture et animalité, son oeuvre est sans équivoque dans une modernité plastique qui revendique une certaine incohérence dadaïste.

Serena Lee interroge, questionne…

“Nous parlerons plusieurs langues” s’exclame t’elle ! Nous parlons alors d’un postulat fictif, mais résolument moderne dans un débat, sur une polyphonie grandissante. Son installation “Second Tongues” façonne de manière contemplatif les sonarités, des langues, comme des rébus ou des puzzles, étrangement redimentionnés. Son travail à base de pâte de sel, évoque des sujets projetés sur des télés échouées.

Lawrence Abu Hamdan interpelle les demandeurs d’asiles et la méthode autour d’eux.

Si depuis 2012, cette dernière enfile une blouse de chercheuse, c’est pour analyser des banques de données. Elle explore des sonorités, des dialectes, des voix autour de groupes constitués de Somaliens. Son rôle : comprendre les rouages des sélections, lors des trajectoires migratoires. Son oeuvre symbolique “Conflicted Phonemes” vient de la collection Nîmoise du Carré d’Art.

Sophia al Maria et son lyrisme artistique !.

Une pépite de vidéo… 5 minute 30 pour “The Limerent Object”, à ne pas louper dans ce parcours de l’art au CRAC de Sète. Sophia reprend l’alphabet Tifinagh d’Afrique du Nord, tout un symbole. C’est aussi un assemblage performant, composé de spectres, d’une forme bleuâtre qui bouge dans un horizon noirci, par un flux restreint. Il y a des collages, mais aussi une grande précision dans l’animation visuel.

Les autre salles : En résumé, ce qui ne faut pas louper.

Vir andres Hera, et sa procession religieuse du sud de l’Espagne, un mix composé par la voix qui réincarne Juana Inès de la Cruz (1648-1695) …On prendra 30 minutes pour visionner le film de Benoit Grimalt autour du feuilleton “Les Feux de l’Amour”, on s’amusera du trompe l’oeil autour de sa famille proche (mémé, papa, oncle…).

Il faut prévoir deux heures pour l’exposition : Le Crac se situe à Sète au bord du canal Royal. Sur 12 00 m2, vous serez dans un lieu ultra climatisé ouvert de 12 h 30 à 19 h (sauf le mardi) 14 h à 19 h le week-end. C’est gratuit et l’équipe sur place est accueillante !. http://www.crac.laregion.fr

Eric Fontaine