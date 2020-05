Que retenir du site Elite RENCONTRE et comment en profiter ?

Vous avez plus de 30 ans, êtes une CSP+ et une personne assez sélective qui souhaite pourtant faire de belles rencontres, nous avons ce qu’il vous faut. C’est un site doté d’une belle réputation qui vous met en relation avec des personnes qui, comme vous, ont d’autres passions et peu de temps à consacrer aux meetings. Voilà ce que propose ELITE RENCONTRE à ses utilisateurs. Restez donc pour en savoir un peu plus sur ce que propose ce service et comment y souscrire avant de laisser les algorithmes vous aider de la manière la plus efficace possible, dans la quête de votre moitié.

Comment fonctionne ELITE RENCONTRE ?

Avant toutes choses, sachez que vous pourrez avoir tous les détails sur le service via elite rencontre avis . Ici, l’objectif est de vous présenter le service dans ses grandes lignes, pour que vous vous fassiez une idée avant le grand saut.

Cela dit, la plus grande fonctionnalité d’ELITE RENCONTRE, celle qui la définit vraiment, c’est son test d’affinité. Ce dernier assure à ses utilisateurs de les mettre en relation avec des personnes qui comme eux, sont de la même tranche d’âge et qui rêvent de tisser des liens avec d’autres personnes partageant les mêmes centres d’intérêt qu’eux.

Et ça marche ! Cependant, ELITE RENCONTRE ne s’arrête pas en si bon chemin. Il offre aussi la possibilité de faire des recherches en mettant en avant un certain nombre de critères. Comme quoi, il n’y a pas que les personnes partageant les mêmes centres d’intérêt qui réussissent à matcher. Toutefois, pour profiter de cette fonctionnalité, il faut mettre main à la poche, mais vous en apprendrai bien plus dans la suite de cet article.

Dans tous les cas, cela ne constitue pas un frein à ces amoureux dont les âges se situent entre 35 et 65 ans. Avec plus de 1 200 000 visites par mois, ce sont les charmantes dames qui battent le record des inscrits avec un taux de 35 %. Alors, chers messieurs, vous n’avez toujours pas envie de rencontrer une belle, intelligente et séduisante dame ?

Comment utiliser le service ?

Pour profiter du service ELITE RENCONTRE, tout ce que vous avez à faire, c’est vous inscrire sur le site. Mais attention, il ne s’agit pas d’une simple inscription, car contrairement aux autres plateformes de dating, ici il vous faudra un minimum de 20 minutes afin de remplir efficacement les champs du questionnaire, ce qui permettra au gestionnaire, une fois inscrit, de vous matcher en usant de la plus grande précision possible.

Une fois toute l’opération terminée, vous découvrirez une page assez sobre et intuitive, que vous prendrez grand plaisir à utiliser.

Aussi, pour porter assistance à ses internautes, le site offre la possibilité de trouver solution aux difficultés d’utilisation à travers la FAQ ou en contactant directement un service client via chat, mail, courrier, fax et bien entendu par téléphone.

Combien ça coûte ?

Pour profiter du service, vous avez le choix entre le mini à 39 € par mois, le Zen à 29 € par mois, et pour finir, vous pouvez bénéficier jusqu’à -20 % d’économie avec le forfait classique qu’il propose.