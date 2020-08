Quel mercato pour le PSG ?

Le Paris Saint-Germain se prépare à disputer les quarts de finale de Ligue des Champions. Opposé à l’Atalanta Bergame, les Parisiens essaieront de décrocher leur billet qualificatif pour la demi-finale et peuvent même nourrir le rêve de remporter la plus prestigieuse des compétitions de club européen. Comme certains utilisateurs de ce code promo Zebet, les parisiens croient egalement à une victoire finale.

Ceci pourrait représenter la clôture d’une saison aboutie. Néanmoins, il faudra que les dirigeants parisiens commencent par penser à la prochaine. En effet, le PSG a perdu plusieurs joueurs importants et pourrait en perdre d’autres. D’ailleurs, Leonardo s’est déjà mis au travail pour pouvoir renforcer son équipe.

Le Paris Saint-Germain va enregistrer le départ à la fin de saison de Thiago Silva. Le brésilien arrivé dans la capitale française depuis 2012 fait partie des cadres de cette équipe. Il ne prolongera pas l’aventure dans la capitale et pourrait rapidement rebondir dans un autre club. Ce départ vient s’ajouter à ceux d’Edison Cavani et de Thomas Meunier. Le premier cité, meilleur buteur de l’histoire du club s’en est allé libre. Il laissera un grand vide que le PSG devrait pouvoir combler avec l’Argentin Icardi ou en recrutant un autre avant-centre. Quant au Belge, il a rejoint le Borussia Dortmund libre également.

Outre ces joueurs qu’il faudra remplacer, le PSG devra une nouvelle fois de plus chercher un milieu de terrain supplémentaire. Il faut dire c’est le poste clé auquel les Parisiens devront se renforcer cet été. Bien qu’ils aient de nombreux joueurs pouvant jouer au milieu de terrain, ils rechercheront encore cet été celui qui s’imposera définitivement aux côtés de Marco Verratti.

Priorité à la défense

Priorité à la défense

Bien que le recrutement d'un milieu de terrain soit important, c'est en défense centrale que les Parisiens chercheront à recruter avant tout. En effet, il faut remplacer Thiago Silva et les noms des potentiels remplaçants sont nombreux. Toutefois, le grand favori serait Kalidou Koulibaly. Bien que le joueur soit déclaré transférable par son club (le Napoli), le PSG pourrait avoir du mal à le recruter. En effet, l'arrière central sénégalais aurait la préférence des clubs de Manchester. En plus, il coûte un cher. Les dirigeants parisiens pourraient trouver une solution de repli en la personne de Lucas Hernandez. Le jeune français est en difficulté au Bayern et verrait d'un bon œil un départ. Enfin, toujours pour le poste de défenseur central, le PSG pourrait se pencher sur le cas David Alaba. Avec l'aide de l'agent du joueur (Pini Zahavi), les Franciliens pourraient le déloger du Bayern. Malheureusement, le joueur préférerait rejoindre l'Espagne.

Quelques départs pourraient intervenir encore

Au milieu de terrain, les pistes sont également nombreuses. Houssem Aouar (OL), James Rodriguez (Real Madrid), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), les dirigeants parisiens recherchent la perle rare. Le mercato parisien ne devrait pas s’axer seulement sur les transferts rentrants. Plusieurs joueurs pourraient également partir notamment le talentueux gardien de but Marcin Bulka. Le jeune polonais serait très apprécié par le Bétis Séville et plusieurs autres clubs. Numéro 3 dans la hiérarchie, le gardien de but ne serait pas contre un départ pour trouver un peu de temps de jeu.