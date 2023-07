Quelle est l’utilité de la déclaration de performance extra-financière ?

La déclaration de performance extra-financière ou DPEF est un document particulier qui renseigne sur les différentes implications sociales d’une entreprise. Elle permet d’en apprendre davantage sur les impacts environnementaux et sociétaux de la performance ou des activités de cette dernière et de découvrir son mode de gouvernance.

Les entreprises concernées par la rédaction d’une telle déclaration

En France, cette déclaration est encore connue sous l’appellation de rapportage extra-financier. Les entreprises concernées par cette procédure sont notamment les sociétés cotées, travaillant avec plus de 500 salariés. Toutefois, elles doivent avoir un bilan supérieur à 20 millions d’euros ou un chiffre d’affaires (CA) qui dépasse 40 millions d’euros. Une autre catégorie d’entreprises concernées par la DPEF est également celles qui ne sont pas cotées.

Par ailleurs, si elles sont quand même dotées d’un effectif de 500 employés et qui ont un bilan ou un CA de plus de 100 millions d’euros, elles doivent avoir ce document. De façon générale, les informations officielles stipulent que près de 3800 entreprises seraient concernées.

Pourquoi ces entreprises doivent avoir ce document ?

La DPEF est perçue aujourd’hui comme un socle de la politique de responsabilité sociétale pour les entreprises à l’égard :

De l’État ;

Des citoyens ;

Et de leurs parties prenantes (collaborateurs, clients, partenaires, investisseurs, etc.)

En effet, cette déclaration est un outil capital que les entreprises peuvent utiliser pour communiquer sur leur performance en matière de développement durable et de responsabilité sociale. Vu qu’elle leur permet de rendre compte de leurs actions et impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance (ESG) de manière transparente, cela pourrait les aider à renforcer leur responsabilité envers les parties prenantes.

Ce document fournit des informations essentielles qui peuvent permettre aux différentes parties prenantes de prendre des décisions éclairées. Et ce, que ce soit en termes d’investissement, d’achat et de partenariat commercial. De plus, il faut souligner qu’avec une DPEF, les entreprises peuvent anticiper la gestion des risques.

En réalité, l’évaluation et la divulgation des risques liés aux questions ESG pourraient les aider à mieux comprendre les risques potentiels capables d’avoir un impact sur leur performance financière à court et à long terme.

Elles peuvent donc s’y intéresser pour identifier de nouvelles opportunités et fixer des objectifs mesurables en matière de responsabilité sociale. Ainsi, elles pourront enregistrer des améliorations à travers l’adoption de stratégies bien pensées.