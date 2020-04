Qui est-ce ? La nouvelle collection de romans inspirés du jeu culte

Qui est-ce ? est un jeu culte Hasbro, qui se décline ici en romans, pour les jeunes lecteurs. Une nouvelle collection, parue aux éditions Les livres du Dragon d’Or, en février 2020, qui débute avec Une mystérieuse disparition et Une double enquête.

Maman sourit derrière le voilant, car elle n’entend pas ses enfants, Luc et Léa. Enfin, elle les entend, mais jouer calmement, à l’arrière de la voiture. Il y a peu de temps, elle leur a offert un nouveau jeu, qui semble leur plaire. Papa, lui, s’énerve, tout en tournant le plan, pour la dixième fois. Mais maman met son clignotant et montre du doigt un panneau…

Le matin, Papa aime bien boire son café, tout en ayant la paix, pour lire son journal. Mais ce n’est pas évident pour lui, de se concentrer sur les gros titres, car Téa et Théo jouent au jeu Qui est-ce ?, dans le salon. Papa soupire et se replonge dans son quotidien, en faisant une remarque à voix haute, de temps en temps, à propos de ce qu’il lit. Les enfants débutent une nouvelle partie, quand un grondement de moteur résonne et fait tout vibrer dans la maison…

Ce sont de véritables enquêtes que les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir, à travers ces deux nouveaux romans. Deux jeunes héros entrainent les enfants, dans une aventure, menant une enquête, comme eux. Une preuve sur l’existence du monstre du Loch Ness a disparu d’un musée, et la vache de Raphaël, pour le deuxième roman, a également disparu, de quoi mener l’enquête, dresser sa liste de suspects, afin de les éliminer au fur et à mesure de l’aventure et de la lecture, pour tenter de trouver les coupables à la fin. La liste de suspects est à retrouver au début de l’ouvrage, avec des cases à cocher, pour savoir si ces personnages font partie des coupables ou sont éliminés de la liste. Des jeux et des indices sont donc à retrouver, au fur et à mesure des pages, pour essayer d’avancer dans l’enquête. Les récits sont bien découpés, en plusieurs chapitres, facilitant la lecture, pour les jeunes lecteurs. Quelques illustrations colorées et rondes, viennent agréablement agrémenter les livres.

Qui est-ce ? est une nouvelle collection de romans, inspirés du mythique jeu de société Hasbro. Deux livres qui proposent aux jeunes lecteurs de lire et de jouer, pour mener une enquête et découvrir les coupables, parmi une liste de suspects, à éliminer, au fur et à mesure de la lecture.